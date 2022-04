Tancredi è un cantante di Milano di vent’anni, diventato un nome sempre più famoso nel mondo della musica italiana dopo essere entrato nella famosa scuola di Amici 20, arrivando alle fasi finali. All’attivo ha diversi singoli tra cui Alba e Bella, ma anche Las Vegas che ha dominato le classifiche delle radio per molto tempo.

Un lavoro iniziato quasi per gioco, come lui stesso ha sempre ammesso: ha iniziato a scrivere i suoi primi testi per gioco, per farli sentire ai suoi amici ed insieme farsi due risate. Poi ha iniziato a farlo per distrarsi e sfogarsi, senza pensare così ai problemi della vita come la scuola o il difficile rapporto con la madre. Fino a quando ha trovato delle persone che credevano in lui e nel suo talento e gli hanno dato la forza per provarci. Ed oggi, Tancredi torna protagonista nel mondo musicale dopo l’uscita dell’album Golden Hour avvenuta lo scorso gennaio. Da oggi, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Isole. E proprio questa nuova canzone è stata scelta come colonna sonora di Di4ri, nuova serie tv di Netflix.

Il significato di Isole

Il nuovo singolo di Tancredi, Isole, parla di un forte sentimento, ma a differenza di quanto si possa pensare non è l’amore, bensì l’amicizia. Si parla del momento in cui nasce questo forte rapporto fino alla completa condivisione delle proprie vite, dei propri dolori e dei propri successi. A tal proposito, Tancredi afferma che:

Il cantante Tancredi

“Mi sono immaginato di vedere le persone come isole distanti e separate da enormi distese di acqua, ma che si possono sentire molto più vicine grazie allo scambio reciproco di stima e affetto”.

Finalmente, Tancredi è riuscito a mettersi alle spalle tutti i dolori provati, i momenti più difficili ed è pronto per ricominciare. D’altronde le canzoni hanno una funzione terapeutica per lui, nonostante siano caratterizzate da testi diretti e forti. Nel frattempo, il giovane cantante si prepara per il tour che lo vedrà in giro per il nostro paese questa primavera. Al momento sono due le date confermate, ma di sicuro vi saranno nuovi appuntamenti: la prima il 2 maggio ai Magazzini Generali di Milano e la seconda il 3 maggio al Largo Venue di Roma.

E tu sei un fan di Tancredi? Hai già ascoltato il nuovo singolo Isole? Ti aspettiamo nei commenti!