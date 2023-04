Mara Sattei pubblica “Tasche” il nuovo singolo della cantautrice che segna il suo passaggio da Sony Music Italy a Island Records (Universal Music).

La traccia, che arriva dopo i successi del brano di Sanremo 2023 e disco d’oro “Duemilaminuti”, è scritta insieme ad Alessandro La Cava e prodotta da Zef.

“Tasche” esce proprio prima che la cantante parta con il suo Summer Tour 2023. A partire dal concerto al Nameless Festival il 3 Giugno, prenderà il via il suo tour un momento fondamentale per la cantautrice, per vivere grandi emozioni insieme ai suoi fan e mostrare tutte le sfaccettature che sono proprie del suo mondo musicale.

Il significato di “Tasche” di Mara Sattei

“Tasche”, attraverso sonorità fresche e spensierate racconta una storia d’amore finita male che continua però a essere presente nella testa e nei ricordi dei protagonisti. La cantautrice racconta così il brano:

“Spesso ci troviamo a fare i conti con la nostra quotidianità e cerchiamo di riempirci le “tasche” di mille cose, forse solo per non pensare a quelle più importanti. Bisognerebbe solo rendersi conto che fermarsi è fondamentale, così da poter vivere tutte quelle emozioni, belle e brutte che siano, e iniziare a capire noi stessi, per riuscire a crescere e maturare dando spazio a nuovi capitoli.”

Il testo di “Tasche” di Mara Sattei

Resterai in un posto dentro al gelo, tra i miei guai

Entro sotto, sopra tremo, che ne sai tu dei miei drammi?

Aiuto cerco e non posso dirti niente, tra le onde che c’ho in mente

Ti direi che sto male ma non vale se lo sai

Un temporale adesso cade, che farai tu?

Io non posso starci sempre tra le onde

Mi confonde tutto quello che c’ho in mente

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e



Tra luci spente di un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve espirare

Ma non so perché, dentro le mie tasche rimani te-e-e-e



Tornerai da quel posto dietro casa dove noi uscivamo a far nottata

E penserai che tutto cambia inutilmente

Tra le onde più profonde, che c’è dentro, non riflette



Mi dirai che tornare ci fa male perché sai che a cercare ciò che è uguale

Fallirei più, io non posso farci niente

Tra le onde più profonde e quel gelo che c’è



Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e

Tra luci spente di un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve espirare

Ma non so perché, dentro le mie tasche rimani te-e-e-e



Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e



Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e



Tra luci spente di un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve espirare

Ma non so perché, dentro le mie tasche rimani te-e-e-e



Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

(Le cose che dentro le mie tasche, rimani me)

