“Uh Oh” segna la prima uscita di Tate McRae dall’arrivo del suo album di debutto, “I Used to Think I Could Fly”, pubblicato a Maggio.

L’ album contiene 13 tracce ed esplora i dolori del crepacuore e della vulnerabilità che fanno parte delle conseguenze di una dura rottura sentimentale.

Come alcuni dei più grandi successi nel suo catalogo, tra cui l’angosciante “She’s All I Wanna Be” e il cupo “Feel Like Shit”, l’ultimo singolo di McRae è stato offerto per la prima volta in anteprima al suo pubblico di TikTok che vanta circa di 4,3 milioni di follower, che desiderava ardentemente il suo rilascio.

Il significato di “Uh Oh” di Tate McRae

Nel suo ultimo singolo, “Uh Oh”, la pop star canadese attraversa la natura ciclica di una relazione complicata che sia lei che le sue amiche hanno analizzato.

Nel brano, McRae giura di rinunciare alla sua situazione, poi diventa un po’ incuriosita dalla lista di messaggi e chiamate perse. Da lì una cosa tira l’altra e, dopo aver bevuto qualche drink, si ritrova esattamente al punto di partenza.

“Domani starò male, ma stasera sono insensibile”, canta McRae con il sottofondo del bassista, produttore di successo Louis Bell.

“‘Uh Oh’ è così diverso da tutte le mie altre canzoni, ed è questo che mi rende così entusiasta”, ha condiviso la cantante in una recente dichiarazione. “Parla della sensazione civettuola e spensierata di tornare costantemente da qualcuno e dell’adrenalina che ne deriva.”

La traduzione di “Uh Oh” di Tate McRae

Sento i tuoi occhi che mi guardano

Quindi sto muovendo su di lui solo così puoi vedere

Ti ho detto che ti avrei riportato indietro (subito)



Oh, non ti piace davvero? (Oh)

Mi sono perso di nuovo (oh) quando vai via (oh)

Sai se te ne vai, non rimarrò (oh-oh-oh)

Quando sto bene, mi fai uscire dalla pista (oh)

E immagino che mi piaccia un po’ (oh)



Mi rendi davvero, davvero brava a prendere cattive decisioni

Tutti i miei amici sanno dove cercare ogni volta che vado a mancare

Sette testi e due chiamate perse

So che non posso ignorarli tutti

Ha detto che dormirò da me

Ho mentito (oh)



Uh-oh, non potevo fare a meno di me stesso



Sono di nuovo quasi a casa tua, di nuovo

Uh-oh, sono un piede nella porta

I miei vestiti sono di nuovo sul tuo pavimento, di nuovo

Mi ubriaca un po’ ed è tutto ciò che voglio

Domani sarò malato, ma stasera sono insensibile

Uh-oh, ora possiamo solo fingere

Non lo faremo più, di nuovo, di nuovo



Alza gli occhi come fai tu

Avrei dovuto sapere che è sempre lo stesso con te

Cercare di non sentire la nostra connessione

Ma oh mio Dio, è un po ‘tentativo

Hai detto: “Possiamo partire adesso?” (Oh)

Non credo che dovremmo (oh)



Attraverso la porta sul retro (oh)

Che non finirà bene (oh)

Ora a casa mia

Merda, sai che lo farei (oh)

Ti seguirò quando nessuno guarda



Mi rendi davvero, davvero brava a prendere cattive decisioni

Tutti i miei amici sanno dove cercare ogni volta che vado a mancare

Sette testi e due chiamate perse

Fai aspettare prima di cadere

Ha detto che dormirò da me

Ho mentito (oh)



Uh-oh, non potevo fare a meno di me stesso



Sono quasi di nuovo a casa tua, di nuovo (oh-oh)

Uh-oh, sono un piede nella porta

I miei vestiti sono di nuovo sul tuo pavimento, di nuovo (ooh-ooh)

Mi ubriaca un po’ ed è tutto ciò che voglio

Domani sarò malato, ma stasera sono insensibile (insensibile)

Uh-oh, ora possiamo solo fingere

Non lo faremo più, di nuovo, di nuovo



(Ancora ancora)

Ancora ancora

(Ancora una volta, ancora, di nuovo, di nuovo)

(Ancora una volta, ancora, di nuovo, di nuovo)

(Ancora una volta, ancora, di nuovo, di nuovo)

(Ancora una volta, ancora, di nuovo, di nuovo)



(Ancora una volta, ancora, di nuovo, di nuovo)

(Ancora una volta, ancora, di nuovo, di nuovo)

(Ancora una volta, ancora, di nuovo, di nuovo)

Ancora ancora

