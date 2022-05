Dopo l’uscita del brano “Chaotic“, avvenuta all’inizio di quest’anno, la cantante e ballerina canadese Tate McRae torna oggi con un nuovissimo brano intitolato “What would you do“, co-scritto e co-prodotto con Charlie Puth ed appartenente al suo album di prossima uscita “I used to think I could fly“, incentrato sulle delusioni amorose e su come resistere a un cuore spezzato.

Il video musicale del singolo, secondo le parole dell’artista, sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Significato della canzone

Come la maggior parte delle altre canzoni contenute in “I used to think I could fly“, anche “What would you do” ha per protagonista il tema della sofferenza amorosa, la quale si mescola alla rabbia dovuta alla presa di coscienza circa il dolore e le ingiustizie che si sono dovute sopportare di continuo a causa del partner (“Se ti restituissi tutto il dolore che mi hai fatto passare, cosa faresti?“).

Non mancano nel brano frasi forti dirette al proprio ex innamorato (“Spero che ti spezzi in due“), ma nonostante ciò nulla sembra ancora essere concluso definitivamente, bensì solo a livello ipotetico (“Cosa faresti se me ne andassi e non tornassi?“), più che altro per testare la risposta in merito del compagno.

Traduzione del testo

(Verso 1: Tate McRae)

Pensi di essere un ragazzo così figo

E di piacere a tutti

So che pensi che io sia stupida

Dici di saperne più di me

Ma quello che non capirai mai

È che ero una tua fan

Ma ora sei un ragazzo così figo

È come se non ti conoscessi nemmeno.

(Pre-ritornello: Tate McRae)

Mi sto davvero ammalando

Sono stufa di come suona il dispiacere

Che ti esce dalla bocca, oh

Non sentirti troppo a tuo agio

Perché potrei non essere lì

La prossima volta che ti girerai

(Ritornello: Tate McRae)

Quindi

Cosa faresti se me ne andassi e non tornassi?

Spero che ti spezzi in due

Se ti restituissi tutto il dolore che mi hai fatto provare

Cosa faresti?

(Verso 2: Tate McRae)

Sono sempre stata una ragazza gentile

E abbastanza comprensiva

Ma tu mi incasini la testa, ragazzo

E mi dai per scontata

E probabilmente ti arrabbierai

Quando ti chiamo per tutte le tue stronzate

Sì, una volta ero una brava ragazza

Scommetto che vorresti che durasse

Oh

(Pre-ritornello: Tate McRae)

Mi sto davvero stancando

Sono stufa di come suona il dispiacere

Che ti esce dalla bocca, oh

Non metterti troppo comodo

Perché potrei non essere lì

La prossima volta che ti girerai

(Ritornello: Tate McRae)

Quindi

Cosa faresti se me ne andassi e non tornassi?

Spero che ti spezzi in due

Se ti restituissi tutto il dolore che mi hai fatto provare

Cosa faresti?

(Verso 3: Tate McRae)

Faremo dei piani e non mi presenterò.

Non ti ascolterò, ti interromperò.

Quando arriverà il tuo compleanno non ti risponderò

Perché, e allora, e allora

Uscirò e bacerò i tuoi amici

Come, oh mio Dio, superalo

Sì, vai a ubriacarti così dimentichi

Sono andata via

(Ritornello: Tate McRae)

Cosa faresti se me ne andassi e non tornassi?

Spero che ti spezzi in due

Se ti restituissi tutto il dolore che mi hai fatto provare

Cosa faresti?

Ooh-ooh-ooh, cosa faresti?

Ooh-ooh-ooh, cosa faresti?

–

Avete ascoltato questo brano? Che ne pensate? Vi aspettiamo nei commenti!