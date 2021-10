Le t.A.T.u. sono un duo femminile russo formatosi a Mosca nel 1999 e composto da Lena Katina e da Julia Volkova. Le due hanno avuto un grande successo nell’est Europa dapprima fino ad arrivare in Italia e nel resto del continente.

All’inizio degli anni Duemila, è diventato uno dei gruppi più amati della musica internazionale grazie al successo di All The Things She Said, ma soprattutto grazie ad All About Us, il brano che le ha portate alla ribalta in tutto il mondo. Le ragazze hanno fatto parlare molto di loro soprattutto per la probabile relazione lesbica che c’era tra Lena e Julia tanto da farle diventare icone LGBT salvo poi rivelare la verità, ovvero che si trattata di una trovata di marketing suggerita dal loro manager per avere più successo. Le t.A.T.u. sono rimaste insieme fino al 2011 per poi intraprendere le carriere da soliste fino alla reunion alle Olimpiadi di Soci che le ha portate ad allontanarsi per sempre per motivi personali.

Lena Katina e Julia Volkova delle t.A.T.u.

Si pensava che le loro strade non si sarebbero più incrociate, ma così non è. La notizia è di poco tempo fa, ma le due sono pronte per tornare insieme. Rispondendo a delle domande dei suoi fan tramite le stories di Instagram, Lena Katina ha rivelato che il ritorno delle t.A.T.u. è’ previsto per la primavera del 2022 ed, anzi, ha chiesto ai suoi follower se vorranno vedere qualche artista in particolare al loro fianco sul palco. Ovviamente non ha rivelato ulteriori dettagli però, inutile dirlo, vi è grande attesa da parte dei loro fan che non vedono l’ora di assistere a questa grande reunion.

