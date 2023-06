Tony Effe e Emma presentano oggi, Venerdì 9 Giugno 2023, la loro prima collaborazione con l’uscita del singolo “Taxi sulla Luna”.

La hit è già disponibile su Spotify e ogni altra piattaforma di ascolto digitale.

Prodotta sotto le etichette musicali Island Records, Capitol Records e Universal Music Italia, “Taxi sulla Luna” vede anche il contributo di Takagi & Ketra. La hit ha tutte le carte in regola per diventare uno dei principali tormentoni della prossima e ormai imminente estate.

Due artisti completamente diversi. Il rapper Tony Effe porta il feat che in breve tempo gli ha consentito di arrivare in alto nel panorama urban italiano. L’inconfondibile voce di Emma invece propone uno stile graffiante sulla strada del ritorno ai suoi esordi musicali.

Il significato di “Taxi sulla Luna”

Il testo della canzone “Taxi sulla Luna” propone una rivisitazione dell’estate in chiave spaziale. Le calde più tradizionali spiagge lasciano spazio ad un’avventura addirittura cosmica. I due artisti si integrano alla perfezione nel proseguire della canzone.

Nel brano è forte il desiderio divertimento, tipico della stagione estiva. Il rapper descrive infatti l’euforia dettata da nuovi incontri e sballo serale. Addirittura non si ricorda il nome dell’ultima ragazza, tanto non fa differenza.

A quel punto subentra Emma che sottolinea il ritornello. Se da un lato i rapporti con il partner non vanno alla grande, la cantante esorta a mollare tutto e a prendere un taxi per divertirsi sulla luna.

Il testo di “Taxi sulla luna” di Tony Effe e Emma

Primo bacio, primo trip (Uoh)

Caramelle nel suo drink

Orologi d’oro come i sinti

A lei piaccio toxic come Britney (Bitch)

After insieme a Belén

Festival techno non facevo rap

Prendevo paste nel club

Sto sudando come quando

Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole

E voglio darti duecento baci al rallentatore

Però, che peccato se dici di no

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

In taxi sulla luna, ah

Lei fuma tutta nuda, seh

E poi l’alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Ah)

Martina o Vanessa? Non mi ricordo, mi gira la testa

La porto a casa, le faccio la festa (Okay)

Mezzo dolce, mezzo gangsta

Due ore di fila, che bella vita (Uoh)

Fa waka waka come Shakira (Waka waka)

È piccolina, ma ha un culo giga

È brava a letto e pure a FIFA

Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole

E voglio darti duecento baci al rallentatore

Però, che peccato se dici di no

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

In taxi sulla luna, ah

Lei fuma tutta nuda, seh

E poi l’alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Yeah), ah

Piove, ma

Balliamo scalzi, scoordinati, fino alla fine

Tutti bagnati perché dal posto ci hanno fatti uscire

Ti bacio a scatti solo per farti impazzire

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

Se tutto va a pezzi ti porto con me

(In the air)

Sosa, ah

E poi l’alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Yeah), ah

