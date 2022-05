I fan di Taylor Swift hanno dimostrato più volte di riuscire ad anticipare le mosse della pop star e secondo alcuni indizi lasciati dalla Swift sui social sembrerebbe che la cantante, in data Venerdi 13 Maggio, pubblicherà due nuove canzoni.

Taylor Swift, oltre alle sue capacità di cantante, cantautrice e attrice, si diverte piuttosto spesso a lasciare easter egg, ovvero piccoli indizi nella sua musica, nelle interviste e nei post sui social media.

Quello che era iniziato come un modo carino per entrare in contatto con i suoi fan lasciando messaggi nascosti nei testi dei suoi album si è trasformato in un’operazione più ampia che ha coinvolto più aspetti della sua carriera.

In questo modo i suoi fan seguono tutto ciò che fa, anche perchè, per Taylor Swift la cosa più semplice in realtà potrebbe nascondere un doppio significato. Recentemente infatti, ha dichiarato di aver pubblicato una foto che ritraeva sette palme proprio il giorno in cui ha terminato il suo settimo album, Lover, prima ancora che questo fosse annunciato.

I suggerimenti e gli indizi che circolano in questi giorni riguardano le nuove canzoni che fanno parte del suo nuovo album.

Ad oggi, è stata pubblicata la sua versione di Fearless seguita da Red, insieme a diverse nuove tracce.

Gli Swifties, così si chiamano i fan di Taylor Swift, sono sicuri però che Speak Now (Taylor’s Version) o 1989 (Taylor’s Version) possano essere pubblicate presto insieme.

Gli indizi lanciati da Taylor Swift

Secondo i fan, quindi, Taylor Swift potrebbe pubblicare, tra pochi giorni, due nuove canzoni e uno dei primi indizi lanciati dalla pop star arriva nell’Aprile del 2021, quando la Swift viene ospitata in The Late Show With Stephen Colbert.

In apparenza, sembrava che Taylor fosse lì per promuovere la sua versione di “Hey Stephen”, tratta dal suo album Fearless, ma i fan più attenti hanno notato che più che un’intervista si trattava di un vero e proprio sketch pieno di easter egg relativi ai prossimi impegni e canzoni.

Durante lo sketch, menziona prima un indirizzo falso, “513 West 54th St.” e poi ricorda il compleanno di Colbert, che è proprio il 13 Maggio.

Inoltre pochi giorni fa, dopo aver pubblicato il suo singolo, “This Love (Taylor’s Version)” originariamente scritta nel 1989, ha scritto in un post su Instagram di star rivivendo il tour del 1989, altro indizio che i suoi fan hanno subito colto.

Per quanto riguarda gli indizi relativi alla probabile uscita di Speak Now, Taylor sembra aver usato il prezzo dell’album per segnalare qualcosa.

Red (Taylor’s Version) infatti, era in vendita per 20,10 dollari e aveva il testo scritto in viola, così i fan hanno collegato questo dettaglio alla canzone Speak Now, originariamente pubblicata nel 2010 e che sulla copertina la vedeva indossare un vestito viola.

Questi e molti altri indizi sono stati pubblicati sui maggiori social come Instagram o Twitter dalla stessa Taylor Swift che così tiene accesa la curiosità di tutti i suoi fan sulle sue prossime uscite.

E tu, che ne pensi degli indizi lasciati da Taylor Swift? Credi che pubblicherà nuove canzoni il 13 Maggio? Lascia un commento!