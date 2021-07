Swift e Aaron Dessner hanno registrato “Renegade” a Los Angeles presso lo studio Kitty Committee nel marzo 2021. La canzone è stata creata da Swift e Dessner la stessa settimana in cui hanno portato a casa il Grammy per l’album dell’anno “Folklore.” Vernon ha registrato voci aggiuntive nel suo studio, April Base.

La canzone apparirà nel prossimo album della band, How Long Do You Think It’s Gonna Last?, in uscita il 27 agosto grazie alla Jagjaguwar/37d03d. E la canzone con Taylor Swift non sarà solo una.

“Mentre stavamo facendo Folklore, Taylor e io abbiamo parlato di sperimentare e scrivere canzoni insieme per la Big Red Machine”, Dessner ha detto in un comunicato. “Fare musica con i tuoi amici solo per il gusto di farla – è così che i Big Red Machine sono nati e sono cresciuti – ed è così che è nato ‘Renegade’. Questa canzone l’abbiamo scritta dopo aver finito il nostro percorso e ci siamo resi conto che si trattava di una canzone dei BRM”

Ha aggiunto: “Le parole di Taylor mi hanno colpito così tanto quando ho sentito il suo primo memo vocale. Justin [Vernon] ha portato la canzone al vertice, e gli archi di mio fratello [Bryce Dessner] e il batterista Jason Treuting aggiungono quel di più di cui la traccia aveva bisogno. Sono così grato a Taylor per aver continuato a condividere il suo incredibile talento con me e che stiamo ancora facendo musica insieme”.

Su Twitter, Swift ha aggiunto: “Quando @Aaron_Dessner è entrato nella mia vita, sono stata introdotta nel suo mondo di creatività in cui non si pensa troppo, si fa solo musica”.

Quanto tempo pensi che durerà? E’ il secondo album dei Big Red Machine. Il gruppo ha precedentemente condiviso “Ghosts of Cincinnati” e “Latter Days”, che appariranno anche nel loro nuovo album. Swift ha registrato la voce per due tracce, “Renegade” e una canzone chiamata “Birch”.

Il significato di Renegade

Dalla sua prima strofa, il testo inizia a toccare il tuo cuore, ma quando si sposta sul ritornello, anche la tua anima vuole gridare sopra quelle righe. “Non saresti il ​​primo rinnegato ad aver bisogno di qualcuno. È insensibile da parte mia dirti: “rimetti insieme la tua merda così posso amarti?” Il suo suono rilassante ti aggancia alla canzone e ti spinge a cantare insieme agli artisti, specialmente quando Vernon si unisce nel ritornello. Renegade suona come la maggior parte delle canzoni di Swift, di cui non ci si stanca mai. In Renegade Swift descrive come l’ansia e la paura possano diventare un ostacolo mentre si ama qualcuno. Nel complesso, la canzone è scritta e composta magnificamente. Da notare, il video pubblicato su YouTube della canzone, condiviso dai Big Red Machine, ha superato 313 mila visualizzazioni con 54 mila Mi piace in sole otto ore dalla pubblicazione.

La traduzione del testo di Renegade in italiano (in aggiornamento)

[Verso 1: Taylor Swift]

Ho bussato alla tua finestra nella tua notte più buia

La tua forma era frastagliata e debole

Non c’era nessun posto dove stare, ma sono rimasta comunque

E se avessi saputo in quanti pezzi ti eri sbriciolato

Avrei potuto lasciarli sdraiare

[Ritornello: Taylor Swift e Justin Vernon]

Parli davvero di tempismo in tempi come questi?

E lascia che tutto il tuo danno, mi danneggi

e porti il ​​tuo bagaglio su per la mia strada

e fammi diventare la tua storia futura, è tempo che

tu abbia fatto molta strada, apri le persiane, fammi vedere la tua faccia

non saresti il ​​primo rinnegato, è normale aver bisogno di qualcuno

È insensibile per me dire: “Rimetti insieme la tua merda così posso amarti?”

È davvero la tua ansia che ti impedisce di darmi tutto?

O semplicemente non vuoi farlo?

[Verso 2: Taylor Swift]

Ho bussato alla tua finestra nella tua notte più buia

La tua forma era frastagliata e debole

Non c’era nessun posto dove stare, ma sono rimasta comunque

Tu lanci missili perché ti odi

E ti conosci e mi stai demolendo?

E poi mi stringi la mano mentre sto per andarmene

[Ritornello: Taylor Swift e Justin Vernon]

Parli davvero di tempismo in tempi come questi?

E lascia che tutto il tuo danno, mi danneggi

e porti il ​​tuo bagaglio su per la mia strada

e fammi diventare la tua storia futura, è tempo che

tu abbia fatto molta strada, apri le persiane, fammi vedere la tua faccia

non saresti il ​​primo rinnegato, è normale aver bisogno di qualcuno

È insensibile per me dire: “Rimetti insieme la tua merda così posso amarti?”

È davvero la tua ansia che ti impedisce di darmi tutto?

O semplicemente non vuoi farlo?

[Ponte: Taylor Swift]

E se avessi saputo

quanto erano affilati i pezzi in cui eri sbriciolato

avrei potuto lasciarli posare

[Ritornello: Taylor Swift e Justin Vernon]

Parli davvero di tempismo in tempi come questi?

E lascia che tutto il tuo danno, mi danneggi

e porti il ​​tuo bagaglio su per la mia strada

e fammi diventare la tua storia futura, è tempo che

tu abbia fatto molta strada, apri le persiane, fammi vedere la tua faccia

non saresti il ​​primo rinnegato ad aver bisogno di qualcuno, ad aver

bisogno di qualcuno, aver bisogno di qualcuno, aver bisogno di qualcuno, aver bisogno

Il testo in lingua originale di Renegade

[Verse 1: Taylor Swift]

I tapped on your window on your darkest night

The shape of you was jagged and weak

There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway

And if I would’ve known how many pieces you had crumbled into

I might have let them lay

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Are you really gonna talk about timin’ in times like these?

And let all your damage, damage me

And carry your baggage up my street

And make me your future history, it’s time

You’ve come a long way, open the blinds, let me see your face

You wouldn’t be the first renegade, to need somebody

Is it insensitive for me to say “Get your shit together so I can love you?”

Is it really your anxiety that stops you from givin’ me everything?

Or do you just not want to?

[Verse 2: Taylor Swift]

I tapped on your window on your darkest night

The shape of you was jagged and weak

There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway

You fire off missiles ‘cause you hate yourself

And do you know you’re demolishin’ me?

And then you squeeze my hand as I’m about to leave

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Are you really gonna talk about timin’ in times like these?

And let all your damage, damage me

And carry your baggage up my street

And make me your future history, it’s time

You’ve come a long way, open the blinds, let me see your face

You wouldn’t be the first renegade, to need somebody

Is it insensitive for me to say “Get your shit together so I can love you?”

Is it really your anxiety that stops you from givin’ me everything?

Or do you just not want to?

[Bridge: Taylor Swift]

And if I would have known

How sharp the pieces were you crumbled into

I might have let them lay

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Are you really gonna talk about timin’ in times like these?

And let all your damage, damage me

And carry your baggage up my street

And make me your future history, it’s time

You’ve come a long way, open the blinds, let me see your face

You wouldn’t be the first renegade, to need somebody

To need somebody, to need somebody, to need somebody, to need

Are you really gonna talk about timin’ in times like these?

And let all your damage, damage me

And carry your baggage up my street

And make me your future history, it’s time

Is it insensitive for me to say “Get your shit together so I can love you?”

You come a long way, open the blinds, let me see your face

You wouldn’t be the first renegade, to need somebody

Is it really your anxiety that stops you from givin’ me everything?

Or do you just not want to?