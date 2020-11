Una vera sorpresa per i fan di Taylor Swift, che da domani 25 novembre 2020 troveranno sulla piattaforma Disney+ il film concerto folklore: the long pond studio sessions, racconto in immagini dell’ultima fatica discografica dell’artista.

Una notizia che giunge inaspettata, così come a sorpresa era arrivato anche l’ultimo disco di Taylor Swift dal titolo folklore dal successo enorme ed inaspettato.

Il film concerto folklore di Taylor Swift

Il film sarà un racconto molto intimo e delicato, su tutto quello che c’è dietro la lavorazione dell’ultimo album: le canzoni, i testi, i momenti di vita ai quali sono ispirati… Un vero e proprio album di emozioni di Taylor Swift, che non lascerà indifferenti i fan più affezionati e che, allo stesso tempo, può far avvicinare anche le persone che della Swift sanno ancora poco.

Le lunghe sessioni di registrazione in studio, sono state girate a New York, lo scorso settembre e raccontano anche la prima volta in cui Taylor Swift, Dessner, Antonoff e Vernon si sono ritrovati per suonare insieme dopo aver registrato l’album folklore a distanza, negli scorsi mesi.

Il trailer che vi mostriamo in cima all’articolo vi darà un primo assaggio di questo film molto emozionante, facendo pregustare già tutta la bellezza della musica e delle immagini.

Non resta altro che contare le ultime ore che ci separano da questa messa in onda, ricordando che il film concerto folklore verrà presentato in anteprima su Disney+ domani 25 novembre 2020 e che verrà accompagnato dai commenti dei co-produttori Aaron Dessner e Jack Antonoff, insieme a un’apparizione come guest star di Justin Vernon.

