Taylor Swift ha compiuto gli anni ieri. Auguri cara Taylor da Wonder Channel. Ma quanti anni ha la grande artista country/pop? 31 anni. Si è vero, sembra più giovane.

Come ha festeggiato? Su Instagram è lei stessa a spiegarlo:

“Non per tutti. E’ il giorno del mio compleanno e voglio soltanto ballare. Quindi ho rilasciato la versione dance di willow remixata da Elvira, una produttrice stronza che rispetto.” 💪💃

Armeggiare con una canzone intricata e minimal come “Willow” è piuttosto complicato, ma Elvira ha fatto magie oscure alla traccia – aumentando il tempo senza far perdere la qualità al singolo originale.

Allora, chi è Elvira? La produttrice stronza (cit. Taylor) che ha remixato Willow.

Beh, il suo nome completo è Elvira Anderfjärd ed è una delle cantautrici e produttrici più in voga in Svezia nel 2020. I suoi precedenti lavori sono il singolo “Sadder Badder Cooler” di Tove Lo e “What Makes A Woman” di Katy Perry. Per quanto riguarda “willow”, ci sono tutte le possibilità – dati gli enormi numeri in streaming e il fatto che la canzone detiene i primi due posti su iTunes – che Taylor avrà un’altra hit da sfoggiare. Ascolta l’incantevole remix qui sopra e dici cosa ne pensi.