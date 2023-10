Dopo tanta attesa, è finalmente disponibile all’ascolto l’album, reinciso da un originale del 2014, “1989 (Taylor’s version)” della regina pop del momento Taylor Swift.

In merito ad esso, l’artista ha scritto sul proprio profilo Instagram, rivolta ai suoi sostenitori:

“Io sono nata nel 1989, mi sono reinventata per la prima volta nel 2014 e una parte di me è stata reclamata nel 2023 con la riedizione di quest’album che amo molto. Mai nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato la magia con cui avete cosparso la mia vita per così tanto tempo. Questo momento è un riflesso delle avventure che abbiamo attraversato e di tutto l’amore che c’è tra noi, in grado di brillare nell’ora più oscura. Vi presento con gratitudine la mia versione di 1989“.

Nel disco sono presenti cinque nuove canzoni, ma oggi ci concentreremo in particolare su una sola di esse, ovvero “Slut!“, di cui qui di seguito andremo ad analizzare il significato del testo.

Vi ricordiamo inoltre che con il suo Eras Tour Taylor Swift arriverà anche in Italia il 13 e il 14 luglio del prossimo anno, date in cui si esibirà per la gioia dei suoi tantissimi fan nostrani presso lo Stadio di San Siro.

Significato di “Slut!”

La canzone è un inno alla necessità di esprimersi liberamente, senza essere assoggettati a ciò che dicono gli altri e a questa società bacchettona che, pur lottando ostinatamente contro i pregiudizi, alla fine è sempre in prima linea per imporre etichette ed elargire agli altri pareri non richiesti, spesso molto deleteri per l’autostima di chi li riceve.

Nel brano viene dunque ribadita l’importanza di essere se stessi sempre e comunque, abbracciando la vita con gioia e grinta, qualunque sia la sfida che essa mette davanti al proprio cammino. Perché sì, ne vale la pena.