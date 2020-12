A pochi mesi da Folklore Taylor Swift ha sorpreso tutti con un nuovo album, Evermore e con il primo singolo estratto dal titolo Willow, una canzone magica sotto molti punti di vista, bellissima ed emozionante, così come il suo video ufficiale pubblicato nelle ultime ore.

Nel parlare di Evermore Taylor Swift l’ha descritto come la continuazione naturale di Folklore, e in effetti è così davvero. Ritroviamo la stessa poetica e la ricercatezza della musica. In particolare Willow si presenta come un singolo molto bello ed emozionante.

Il video ufficiale e il significato di Willow

Come ha potuto spiegare la stessa artista, Willow riprende con il suo video ufficiale alcuni temi portanti già presenti in Cardigan, e ci trascina in un mondo fiabesco e da sogno dove la ragazza si muove nel suo destino seguendo letteralmente una corda di fuoco che la porta in diverse location.

Alcune scene pare rappresentino il rapporto che Taylor Swift ha avuto ed ha con la sua fama, altre invece rappresentano le stagioni, ma o fanno con la delicatezza magica di una favola, e in modo meraviglioso anche grazie alla ricercatezza degli abiti e delle location. Si passa da un interno ad un bosco incantato, fino ad una teca nella quale la Swift si esibisce.

Da notare anche la dedica a Joe Alwyn, compagno della popstar, che nel testo viene descritto come la luce dopo il buio, il punto di riferimento più alto.

Il significato di Willow infatti sta tutto in quell’incontro che rende speciale la nostra vita, che diventa faro per il futuro, che “stravolge ogni piano” ma per arrivare più lontano. Una canzone bellissima dolce e delicata come una poesia.

A me piace tantissimo e non riesco a smettere di ascoltarla. E tu cosa ne pensi? Lascia un commento alla fine dell’articolo dopo aver letto il testo e la traduzione di Willow qui di seguito.

Il testo di Willow di Taylor Swift

I’m like the water when your ship rolled in that night

Rough on the surface, but you cut through like a knife

And if it was an open-shut case

I never would have known from the look on your face

Lost in your current like a priceless wine



The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man



Life was a willow and it bent right to your wind

Head on the pillow, I can feel you sneakin’ in

‘Cause if you are a mythical thing

Like you were a trophy or a champion ring

But there was one prize I’d cheat to win



The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man



Life was a willow, and it bent right to your wind

They count me out time and time again

Life was a willow, and it bent right to your wind

But I come back stronger than a ’90s trend



Wait for the signal, and I’ll meet you after dark

Show me the places where the others gave you scars

Now this is an open-shut case

I guess I should’a known from the look on your face

Every bait-and-switch was a work of art



The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man



Hey, that’s my man

That’s my man

Yeah, that’s my man

Baby, every bait-and-switch was a work of art

That’s my man

Hey, that’s my man

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

Traduzione

Ero come l’acqua quando la tua nave è arrivata quella notte

ruvido in superficie, ma sei passato attraverso

e se non fossi stata una valigia aperta

non avrei mai conosciuto lo sguardo sul tuo volto

persa nel tuo fluire, e tu sei arrivato come un nettare senza prezzo



Più mi dici, meno so

Ovunque ti allontani, io ti seguo

Imploro che tu mi prenda la mano

stravolgi tutti i miei piani, questo è il mio uomo



La vita era un salice piegato al tuo vento

La testa sul cuscino, sento che stai entrando di nascosto

perché sei una cosa mitica

vorrei che fossi un trofeo o il premio di un campione

ma esiste un premio che otterrei con l’inganno



Più mi dici, meno so

Ovunque ti allontani, io ti seguo

Imploro che tu mi prenda per mano

stravolgi i miei piani, questo è il mio uomo.

Sai che il mio treno potrebbe riportarti a casa,

qualunque altro posto è vuoto.

Ti imploro, prendi la mia mano.

Stravolgi i miei piani, questo è il mio uomo.



La vita era come un salice e si è piegata con il tuo vento

hai visto attraverso più e più volte

La vita era come un salice e si è piegata con il tuo vento

Sono tornata più forte di un trend degli anni ’90



Attendi il segnale e ci incontreremo dopo il buio

fammi vedere i posti dove altri ti hanno lasciato le cicatrici

Ora questa è una valigia aperta

penso che avrei dovuto saperlo dallo sguardo sul tuo viso

Ogni inganno è stato un capolavoro



Più mi dici, meno so

Ovunque ti allontani, io ti seguo

Imploro che tu mi prenda la mano

stravolgi i miei piani, questo è il mio uomo.

Sai che il mio treno potrebbe riportarti a casa,

qualunque altro posto è vuoto.

Ti imploro, prendi la mia mano.

Stravolgi i miei piani, questo è il mio uomo.



Hey, questo è il mio uomo

questo è il mio uomo

Yeah, questo è il mio uomo

Piccolo, Ogni inganno è stato un capolavoro

questo è il mio uomo

Hey, questo è il mio uomo

Imploro che tu mi prenda per mano

stravolgi i miei piani, questo è il mio uomo