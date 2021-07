Il teaser trailer del prossimo musical animato della Disney, Encanto, è qui e, fedele al suo titolo, sembra incredibilmente affascinante. Nel trailer, ci viene presentata la talentuosa famiglia Madrigal, i cui doni vanno dalla super forza, parlare con gli animali e far sbocciare i fiori con un tocco. Poi ci viene presentata Mirabel Madrigal, che è l’unica della famiglia Madrigal senza poteri.

Anche se lei prende alla leggera la sua normalità, la sua famiglia colombiana non riesce a rinunciare all’idea che Mirabel non sia “speciale” come loro.

Il trailer conferma anche che Encanto conterrà canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, che ha scritto la canzone di Vaiana per Oceania della Disney.

Encanto uscirà nelle sale il 24 novembre. Arriverà anche su Disney Plus? Chissà.