Tecla Insolia è una cantante di Varese classe 2004, cresciuta a Piombino. Nonostante la giovane età, la sua è una vita professionale in ascesa che la sta portando ad essere una delle voci femminili più amate nel panorama della musica italiana.

Nel 2019 vince la competizione Sanremo Young ed arriva a prendere parte al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte raggiungendo il secondo posto con il brano 8 marzo che, inoltre, si aggiudica il premio Lucio Dalla ed il premio Enzo Jannacci. Contemporaneamente, intraprende anche la carriera d’attrice che la vede protagonista in L’allieva 2, Vite in fuga, La bambina che non voleva cantare e Purché finisca bene 5 – Tutta colpa della fata Morgana per citarne alcuni. All’attivo ha cinque singoli: 8 marzo, L’Urlo di Munch e due collaborazioni con Alfa sulle note di Ti amo ma e Faccio un casino fino ad Oro, il singolo uscito lo scorso marzo.

Ed oggi venerdì 8 luglio torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Griderò il tuo nome e sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è stata scritta dalla stessa Tecla insieme ad Andrea Papazzoni ed a Francesco Oppedisano.

La cantante Tecla

Il significato di Griderò il tuo nome



Griderò il tuo nome, il nuovo singolo di Tecla, è un brano elettro pop con un ritmo in grado di ipnotizzarti e trascinarti. Ci permette di conoscere a fondo Tecla, soprattutto la sua parte interiore con i suoi dubbi, gli smarrimenti ed il desiderio di libertà. Tutte cose che si fanno motore di cambiamenti, della voglia di andare oltre. Possiamo definirlo un brano liberatorio.

Nel frattempo Tecla continua a lavorare a nuovi brani per la pubblicazione del suo prossimo progetto discografico atteso con ansia dai suoi fan.

