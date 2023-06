Si farà Ted Lasso 4? Molto probabilmente la risposta è sì. La notizia non è ancora ufficiale ma Apple TV+ ha fatto un post sui social che riprende una citazione iconica del personaggio interpretato da Jason Sudeikis: “Amo gli spogliatoi. Odorano di potenziale”.

Non proprio una conferma ufficiale, ma quasi. Nel post pubblicato sui canali ufficiali, ci sono Coach Beard, Roy Kent e Nate Shelley in una delle ultime scene dell’ultimo episodio di Ted Lasso 3, che guardano il riattaccato cartello con la scritta “Believe” all’inizio della nuova stagione, che vede Roy al posto di Ted come primo allenatore del Richmond, affiancato appunto dai vice Willis e Nate.

Se non è una prova, è sicuramente un indizio, da sommare al dettaglio, notato da alcuni spettatori, della scritta “finale di stagione” e non “finale di serie” nella descrizione dell’ultimo episodio di Ted Lasso 3, uscito lo scorso 31 Maggio. Per saperlo con certezza dovremo comunque aspettare un annuncio ufficiale da parte di Apple.

Per le sue due prime stagioni, Ted Lasso ha totalizzato 40 nomination agli Emmy e ben 11 vittorie complessive, oltre ad essersi aggiudicata ben due Golden Globe, sette Screen Actor Guild e tutti i trofei per cui erano in lizza ai Critics’ Choice Television Award del 2021 e del 2022.

Ted Lasso 4 si farà?: nessuno ha mai parlato di una fine ufficiale

Che Ted Lasso non potesse finire così, con tante story line aperte e interrogativi senza risposta, era chiaro dopo aver visto il finale, ma è dalla presentazione della stagione 3 che nessuno, né Apple TV+ né i protagonisti, ha mai parlato di fine ufficiale dello show. Anzi, lo stesso Sudeikis in un podcast uscito dopo l’ultimo episodio aveva detto di intravedere lo spazio anche per uno spinoff.

In streaming, la quarta stagione sarà ancora una volta un’esclusiva di Apple TV+ in tutti i territori e i Paesi dove il servizio di video on demand è attivo.

