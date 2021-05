Sono molti i talenti che ci ha permesso di conoscere il talent di Maria De Filippi: Amici. Quest’anno, in particolare, tra i protagonisti abbiamo avuto Tancredi Cantù Rajnoldi, un cantautore che ci ha fatto ballare con i suoi fantastici inediti.

Tancredi ha 19 anni e vive a Milano insieme a suo padre e ai suoi due fratelli. Sin dai tempi del liceo classico la sua passione è sempre stata la musica, infatti inizia a scrivere i primi brani, a detta sua anche molto brutti, per poi migliorare sempre di più e prendere dimestichezza con la scrittura.

Da venerdì 14 maggio sarà disponibile in versione fisica e su tutte le piattaforme streaming, il suo EP d’esordio: IRIDE. Il progetto contiene 7 inediti, e da oggi è disponibile in presale e pre-order al link: https://tancredi.link.to/Iride

Alcune di queste canzoni sono state già cantate da Tancredi all’interno della scuola di Amici. In particolare, “Las Vegas“, è il brano vertice di tutte le Charts: è stabile nella Top200 e nella Viral 50 di Spotify e occupa la posizione n.23 in tutte e due le classifiche.

7 Testo di “Alba” di Tancredi Ci sono giorni in cui niente mi va mai bene

Ci sono cose che non metti a posto con due bende

Quello che voglio non è mai quello che mi conviene

Rimango sveglio anche quando il sole non splende

Buonanotte

Io che sono solo ancora ad aspettare l’alba

Buonanotte

Vado a letto quando tutto il mondo si alza

Voglio scappare

Che presa male

Già ho dormito poco e in più c’è l’ora legale

Dieci passate

Mi devo alzare

Oppure anche oggi non farò niente di spеciale Prendo un caffè

Mi tiro un po’ su

Che su sto parquеt

Non sto proprio comodo Oggi non era una gran giornata

Sembrava tutta sotto una scala

C’è stato di tutto e non la calma

Sono ancora sveglio e c’è già l’alba

Non mi basterà una ninna nanna

Per colmare quello che mi manca

Se mi chiami sono ancora in piedi

Ad aspettare che tutto torni a posto Preso male come il lunedì ah

Anche se oggi non è lunedì eh

Come va? Beh dai così così ah

Stanotte ho guardato dieci film eh

La testa è piena di pensieri e mi sta un po’ stretta

Aprire gli occhi adesso ammetto un po’ mi spaventa

C’è ancora la tv accesa qualcuno la spenga

Il meteo dice che oggi è bello ma a me non sembra

Il pavimento è troppo freddo e ha preso la mia forma

Se non mi alzo adesso credo che potrò affondare

Da domani ricomincio e non faccio più tardi

Con questa sono trecento di promesse infrante Prendo un caffè

Mi tiro un po’ su

Che su sto parquet

Non sto proprio comodo Oggi non era una gran giornata

Sembrava tutta sotto una scala

C’è stato di tutto e non la calma

Sono ancora sveglio e c’è già l’alba

Non mi basterà una ninna nanna

Per colmare quello che mi manca

Se mi chiami sono ancora in piedi

Ad aspettare che tutto torni a posto

6 Testo “Bella” di Tancredi Bella

Ti ho visto sabato sera

Sono venuto anche oggi

Non stavo nella pelle

Chiedo cosa ci fai sola

Con fare disinvolto

Ma c’ho il cuore che è per te Sto iniziando a credere alle coincidenze

Ti aspettavo un tot come le mie vacanze

Mischio il tuo profumo con le sigarette

Ya, ehVedo tutti sorridenti

Sanno che è con te che parlo

Fanno quelli indifferenti

Poi mi danno del bastardo Sarà una serata insolita

Io la pensavo più alcolica

Perché ‘sta città è caotica

E devo far casino anch’io E che strano

Mi sono infilato in un guaio

Ed è una vita ancora che sbaglio e non cambio

Vivo la mia vita come un déjà-vu

Se te ne vai adesso non tornare più Non mi interessa degli altri

Sto tra gioia e crisi di panico

Sto contando i miei sogni infranti

Mentre guardo stelle che cadonoBella

Ti ho visto sabato sera

Sono venuto anche oggi

Non stavo nella pelle

Chiedo cosa ci fai sola

Con fare disinvolto

Ma c’ho il cuore che è per te Sto iniziando a credere alle coincidenze

Ti aspettavo un tot come le mie vacanze

Mischio il tuo profumo con le sigarette

Ya, ehVoglio facce vere, no emoticon

Cambiare anche solo di un atomo

Che mi sembra tutto monotono

E non riesco proprio a stare comodo Potessi tornare indietro

Magari adesso sarebbe un po’ diverso

‘Sta vita non è mai come la volevo

Ma per un momento sembra tutto bello Feeling good

Mi sento come se

Non ci sia niente che

Possa mai perdere

Sorrido tra me e me

Non so manco il perché

Forse è l’aria che c’è

Oppure sarà per te Non mi interessa degli altri

Sto tra gioia e crisi di panico

Sto contando i miei sogni infranti

Mentre guardo stelle che cadonoBella

Ti ho visto sabato sera

Sono venuto anche oggi

Non stavo nella pelle

Chiedo cosa ci fai sola

Con fare disinvolto

Ma c’ho il cuore che è per te Sto iniziando a credere alle coincidenze

Ti aspettavo un tot come le mie vacanze

Mischio il tuo profumo con le sigarette

Ya, ehBella, bella, bella, bella, bella

Bella, bella, bella, bella

Bella, bella, bella, bella

Bella, bella, bella, bella

5 Testo “Fuori di testa” di Tancredi Io vado fuori di testa, di testa, di testa

volevo fare un giro solo

ma c’è il sole che mi squaglia

pensavo di essere in spiaggia

ma è la mia testa che viaggia La verità a volte fa male

ed ha il sapore di una paglia

devo cambiare Non faccio rap o pop, trap

faccio ciò che mi pare

mi spiace un po’ per te

ma non mi so innamorare E in camera ho luci che cambiano col mio umore

se esco fuori di me

poi faccio solo rumore Torno a casa con la moonlight, moonlight

saluto tutti e faccio goodbye, goodbye

mi sento bene come non mai, non mai

se mi chiedi dove vai Io vado fuori di testa

mi gira tutto un po’ come un cd

sono a una festa ma non so di chi

mi ero un po’ perso tra i pensieri

ed un goccio di gin

ma che ci faccio qui Io vado fuori di testa

se perdo ancora ciò che non dovrei

e se mi dici che va tutto ok

non so proprio come scappare

e per un attimo mi si ferma il battito Non mi stressare più

che vuoi da me

lasciami di bad vibes

non so più che cosa farmene

sono ancora qua alle 6

mi sono un po’ distratto

e poi c’è la madre di lei

che già sta dando di matto, ah ah

mi sa che ho bevuto troppo

non ricordo molto

voglio solo andare a casa

che sono stravolto Torno a casa con la moonlight, moonlight

saluto tutti e faccio goodbye, goodbye

mi sento bene come non mai, non mai

se mi chiedi dove vai Io vado fuori di testa

mi gira tutto un po’ come un cd

sono a una festa ma non so di chi

mi ero un po’ perso tra i pensieri ed un goccio di gin

ma che ci faccio qui Io vado fuori di testa

se perdo ancora ciò che non dovrei

e se mi dici che va tutto ok

non so proprio come scappare

e per un attimo mi si ferma il battito Me la prendo un po’ con me

ma non so manco il perché

infondo che problema c’è Se vado fuori di testa

mi gira tutto un po’ come un cd

sono a una festa ma non so di chi

mi ero un po’ perso tra i pensieri ed un goccio di gin

ma che ci faccio qui Io vado fuori di testa

se perdo ancora ciò che non dovrei

e se mi dici che va tutto ok

non so proprio come scappare

e per un attimo mi si ferma il battito

4 Testo “Iride” di Tancredi Lo sai che sono fatto così yah

non ho tempo per essere triste

scrivo tutto bene sopra l’iride

scrivo tutto bene Scrivo parole per far sì che venga scritto il mio nome

stavo in un bar pensavo a un futuro migliore

facevo freestyle al parco di giorno e pure di notte

il mio fra non è talento, è solo fame e sudore

Tancredi è un capo lavoro, fra non ho un capo al lavoro guarda che bella Milano sono sul tetto del Duomo

mi han detto poco di buono, stapperò un’altra Sapporo

perchè so dirti chi sono

perchè so dirti chi sono Sono Chopin dentro un motel

la vita sorride dolce come un frappè

non piove più

mi sento davvero bene ma bene davvero Lo sai che sono fatto così yah

non ho tempo per essere triste

scrivo tutto bene sopra l’iride

scusa se sono fatto così yah

ma è il motivo per cui sono qui yah

scrivo tutto bene Andavo a scuola coi conati e non volevo starci

studiavo poco giusto per non perdere degli anni

e a casa andava sempre peggio ma eravamo abituati che pensavano di fare gli assistenti sociali

restavo fuori la sera senza mai fretta

fumavo con Ringhio fuori dalla finestra

andavo a casa di Ale per respirare

e non sentivo più il peso delle giornate Ci siamo fatti più grandi ora Sam vive in America

alcuni non li ho più visti con altri invece ci si evita

e becco ancora il Carlito brindiamo sempre alla nostra

il male non ci ha sconfitto ma ci ha trasmesso la forza Sono Chopin dentro un motel

la vita sorride dolce come un frappè

non piove più

mi sento davvero bene ma bene davvero Lo sai che sono fatto così yah

non ho tempo per essere triste

scrivo tutto bene sopra l’iride

scusa se sono fatto così yah

ma è il motivo per cui sono qui yah

scrivo tutto bene

scrivo tutto bene

scrivo tutto bene sopra l’iride

3 Testo “Las Vegas” di Tancredi (La, la, la, la, la)

(La, la, la, la, la) Mi dispiace che mi hai preso per la tua metà

Non ti ho dimostrato amore ma è così che va

Ti portavo fuori a cena nei più loschi bar

Ma eravamo chic come due clochard Ti ho preso dei fiori morti come sempre lo so bene che ti piacciono

Ma mi dici cosa c’è Dai non piangere

Mentre tutti ci guardano Oh, lo sai che ti amo davvero

Sono qua giù

Non fare così ti prego

Scendi che ho due biglietti in mano Vieni, andiamo a la la la la la

Andiamo a Las Vegas

Negli hotel a cinque star

Senza money ma

Magari beviamo un po’

e ci sposiamo anche per sbaglio Chissà se a Las Vegas

Poi ci prendono per due star

Senza money ma

Magari li facciamo là

e ci compriamo un Caravaggio

Io sono ancora quello che fuma e non parla

Tu sei rimasta un’altra volta fuori casa

E ti ho raccolto dalla strada una collana

Spero che ti piaccia veramente

Non capisco se vuoi stare insieme

Se vuoi farmi male o farmi bene

Vieni con me una di queste sere Woh-oh, lo sai che ti amo davvero

Sono qua giù

Non fare così ti prego

Scendi che ho due biglietti in mano Vieni andiamo a la la la la la

Andiamo a Las Vegas

Negli hotel a cinque star

Senza money ma

Magari beviamo un po’

e ci sposiamo anche per sbaglio Chissà se a Las Vegas

Poi ci prendono per due star

Senza money ma

Magari li facciamo là

e ci compriamo un Caravaggio Prendi le fiches,

vai pure all-in

dai sposami sulla roulette.

Prendi le fiches,

vai pure all-in

dai sposami (La, la, la la, la)

(La, la, la, la, la)

2 Testo “Leggi dell’Universo” di Tancredi Ti giuro che un giorno ti porterà via con il vento

dove non c’è l’avidità e lo scorrere del tempo

non faccio scendere le lacrime ma un mare dentro

andremo via quando si dorme e fuori è tutto spento E certe volte non so manco dirti più chi sono

non so perché, con tutti attorno, mi sento più solo

ripenso a ciò che ho fatto e non trovo niente di buono

vorrei riuscire a darmi pace ma non trovo il modo

non so stare senza te, tu senza di me

siamo come Bonnie e Clyde, come Daisy e Gatsby

se mi chiami non sto ok sono già da te

sono già da te E allora vai, vai

tu non sai quello che mi fai, fai

ci rivedremo forse mai, mai

restiamo insieme stanotte

tanto chissene fotte anche se è l’ultima

vai, vai

ti ho detto è meglio se ora vai, vai

ma non te ne sei andata mai, mai

le leggi dell’universo sono i treni che ho perso

se non ci sei te Sarebbe bello avere tutto e andare a batterie

e non sentire più il dolore, il freddo e le bugie

curare con parole e baci la malinconia

sapere che fuori c’è posto anche per la pazzia

e certi particolari mi hanno reso ciò che sono

e serve un battito d’ali per saldare i piedi a terra

e farò salti mortali

per trovare il mio universo e per non perdere più quello che voglio E allora vai, vai

tu non sai quello che mi fai, fai

ci rivedremo forse mai, mai

restiamo insieme stanotte

tanto chissene fotte anche se è l’ultima

vai, vai

ti ho detto è meglio se ora vai, vai

ma non te ne sei andata mai, mai

le leggi dell’universo sono i treni che ho perso

se non ci sei te

se non ci sei te