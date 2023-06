Secondo le prime recensioni dei critici americani, di “The Bear 2” questa nuova stagione sembrerebbe essere riuscita nella difficilissima impresa di superare la prima.

Attualmente Rotten Tomatoes riporta il punteggio più alto possibile, ovvero il 100 per cento di gradimento, calcolato sulle poche recensioni fino ad ora pubblicate.

Tra queste ce ne sono quattro scritte da quelli che il sito considera Top Critic ovvero: Alan Sepinwall di “Rolling Stone”, Bill Goodykoontz dell’”Arizona Republic”, Ben Travers di “IndieWire” e Alison Herman di “Variety”.

“The Bear 2” recensioni: “Una delle più belle serie tv di questo momento”

La recensione di Sepinwall si può riassumere tutta in una domanda che il critico si pone all’inizio del suo pezzo, quando racconta le emozioni che ha provato guardando l’anteprima della nuova stagione di “The Bear”: “Com’è possibile che io mi senta così allegro, persino rilassato, guardando uno degli show più stressanti della televisione contemporanea?”, si chiede Sepinwall.

Durante la sua recensione poi prova a rispondere a questa domanda, elogiando la capacità della serie tv di alternare e mescolare il registro drammatico e quello comico.

Secondo Alison Herman di “Variety”, invece, il pregio maggiore di “The Bear 2″ sta nell’aver imparato la lezione e nello sforzo di non ripetere gli errori commessi nella prima stagione. Secondo la critica, nei primi otto episodi della serie c’era una certa tendenza alla ripetizione delle situazioni all’eccesso di sentimentalismo. La seconda stagione, pur non riuscendo a eliminare del tutto quei difetti, li limita moltissimo.

Infine su “IndieWire”, Ben Travers spiega perché ha definito questa nuova stagione della serie “una seconda portata persino più ricca della prima”. Perché la serie riesce ad approfondire i temi trattati nella prima stagione e ad aggiungerne di nuovi, “con sicurezza, razionalità e gentilezza”.

Bill Goodykoontz dell’Arizona Republic, si limita, per sua stessa ammissione, a ribadire l’ovvio: “The Bear è senza dubbio una delle più belle serie tv di questo momento”.

Quando arriverà in Italia?

Cresce dunque l’attesa, già altissima, per una delle serie più amate degli ultimi anni: il pubblico americano potrà vederla tra poco, a partire dal 22 Giugno su Hulu, mentre in Italia dovremo aspettare ancora un po’, fino al 16 Agosto, giorno in cui la serie sarà disponibile su Disney+.