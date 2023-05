The Bear è una serie tv statunitense che è stata creata da Christopher Storer e che lo scorso ottobre ha fatto il suo debutto su Disney + come Star Original. Protagonista Carmen “Carmy” Berzatto (interpretato dall’attore Jeremy Allen White) che veste i panni di un giovane chef del mondo dell’alta cucina che decide di far ritorno a Chicago per potersi dedicare alla gestione della paninoteca italiana di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo che il fratello maggiore si è suicidato ed ha lasciato debiti, uno staff non conforme ed una cucina da incubo.

Al momento ha all’attivo una stagione con otto episodi, ma si è comunque deciso di rinnovarla proprio perché ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. Ed ora finalmente le prime notizie sono arrivate. Infatti è stata rivelata la data ufficiale in cui potremo vedere i nuovi episodi sul piccolo schermo. A darne la notizia è stata FX che ha annunciato come data quella del 22 giugno. Appuntamento, ovviamente, su Disney +. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di The Bear? Sappiamo che saranno dieci episodi e che ripartiremo proprio dall’ultimo episodio del primo capitolo dal titolo Braciole dove vedevamo Carmy riconciliarsi con i suoi dipendenti, ma anche con il proprio passato lasciandoci capire che era finalmente pronto per percorrere una strada diversa.

I protagonisti della serie tv The Bear

Ed anche i telespettatori sono pronti per conoscere quale strada deciderà di percorrere il protagonista che farà di tutto per risollevare le sorti del ristorante di famiglia perché, nonostante tutto, questo è stato e sarà sempre il suo primo pensiero. Nella seconda stagione trasformerà il locale e la propria vita. Nel cast, ovviamente, troveremo ancora Jeremy Allen White che sarà Carmy Berzatto, Ebon Moss Bachrach che sarà Richie, mentre Ayo Edebiri sarà Sydney Adamu. Ad attirare l’attenzione, soprattutto, la presenza di Bob Odenkirk anche se non è stato ancora rivelato il suo ruolo. Possibile che sarà un pasticcere proprio come ha fatto in Better Call Saul? Non ci resta altro che aspettare ancora poco più di un mese e poi The Bear 2 tornerà sul piccolo schermo pronto a tenerci compagnia. Il pubblico è già ansioso e non vede l’ora di seguire le nuove avventure di Carmy per vedere cosa deciderà del suo futuro professionale e non solo.

