The Bear è una serie tv statunitense che è stata creata da Christopher Storer e che il 5 ottobre ha fatto il suo debutto su Disney + come Star Original. Protagonista Carmen “Carmy” Berzatto (interpretato dall’attore Jeremy Allen White) che veste i panni di un giovane chef del mondo dell’alta cucina che decide di far ritorno a Chicago per potersi dedicare alla gestione della paninoteca italiana di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo che il fratello maggiore si è suicidato ed ha lasciato debiti, uno staff non conforme ed una cucina da incubo.

Al momento ha all’attivo una stagione con otto episodi che ha attirato l’attenzione del pubblico ottenendo un ottimo riscontro cosa che già si immaginava poiché non tutti sanno che la serie tv The Bear era già disponibile su FX on Hulu dal 23 giugno ed è stata rinnovata per una seconda stagione il 14 luglio proprio perché il successo è stato immediato e la serie tv è riuscita a mettere d’accordo i telespettatori e la critica statunitense. A tal proposito, Eric Schrier, presidente FX ha affermato che:

“The Bear ha superato le nostre più sfrenate aspettative creative, critiche e commerciali. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro sulla seconda stagione”.

I protagonisti della serie tv The Bear

La seconda stagione di The Bear arriverà nel 2023 e come la prima stagione farà inizialmente il suo debutto su FX on Hulu con un episodio rilasciato ogni settimana per poi arrivare su Disney + in tutto il mondo con tutti gli episodi da subito disponibili. Se non hai ancora avuto l’occasione di vedere The Bear non continuare nella lettura di questo articolo poiché ci saranno degli spoiler. Alla fine della prima stagione Carmy trova una lettera di Michael, il fratello che si è suicidato, ma scopre anche la sua riserva di soldi che teneva nascosta nelle lattine. Verrebbe spontaneo pensare che quei soldi li userà per poter investire nell’attività di famiglia e farla tornare in auge come ai vecchi tempi, invece il ragazzo prende la decisione di chiudere il ristorante e ricominciare da zero per creare qualcosa di nuovo e di stimolante. La seconda stagione di The Bear quindi inizierà con una nuova storia da scrivere e sarà composta da otto episodi dalla durata di circa mezz’ora ciascuno, mentre nel cast troveremo oltre, ovviamente, l’attore Jeremy Allen White nei panni di Carmy anche Richie Jerimovich (l’attore Ebon Moss Bachrach), Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Sugar Berzatto (Abby Elliott), Marcus (Lionel Boyce) e Tina (Liza Colon Zayas).

E tu hai già avuto modo di vedere The Bear? Cosa ti aspetti da Carmy nella seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!