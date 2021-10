Lo avevamo detto, Disney+ è al lavoro per ottenere un pubblico ancora più ampio e sconfiggere la concorrenza dei diretti concorrenti come Netflix ed Amazon Prime Video. Per questo motivo, sono alla ricerca di titoli originali. Da una parte con titoli già conosciuti ed amati, ma difficili da trovare. Dall’altra parte con titoli inediti che possono attirare un pubblico sempre più eterogeneo.

Ad esempio, Disney+ ha deciso di dedicarsi ai The Beatles, uno dei gruppi più amati al mondo da sempre, se non addirittura il più amato con ogni loro canzone diventata un successo internazionale. Però non tutti conoscono la loro vera storia, così Disney+ ha deciso di farli conoscere a tutti, anche alle nuove generazioni tramite una docuserie. The Beatles: Get Back, questo è il titolo della docuserie, andrà in scena sulla piattaforma di streaming il 25, il 26 ed il 27 novembre e sarà diretta da Peter Jackson (tre volte Premio Oscar), mentre sarà composta da filmati inediti riportati alla luce per poter conoscere al meglio John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Il logo di Disney+

The Beatles: Get Back potrà contare su collaborazioni importanti con l’aiuto degli stessi Paul McCartney, Ringo Starr, ma anche di Yoko Ono Lennon ed Olivia Harrison. Anche il resto del cast, comunque, non sarà da meno e vedrà molti nomi famosi. Il trailer, uscito solo poche ore fa, ci riporta indietro nel tempo, durante le sessioni di registrazioni della band nel 1969, un momento cruciale per la storia della musica. Scopriremo come la tensione di produrre nuove canzoni in breve tempo porterà momenti conflittuali tra i membri della band. Conosceremo i Beatles che non abbiamo mai conosciuto fino ad ora, con i loro punti deboli ed i momenti difficili che li rendono umani come tutti noi. Inoltre, assisteremo anche alla loro ultima esibizione dal vivo nell’indimenticabile concerto sul tetto di Savile Row a Londra.

E tu conoscevi i The Beatles? Seguirai la docuserie The Beatles: Get Back su Disney+? Ti aspettiamo nei commenti!