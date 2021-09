La Universal Music presenta in anteprima l’edizione estesa del celebre album dei Beatles “Let It Be” pubblicato nel 1970 con l’aggiunta delle takes tagliate di “Get Back (Take 8)”, “One After 909 (Take 3)”, e il mix del 1970 di Glyn Johns di “I Me Mine”.

In vista dell’uscita dell’edizione ampliata del capolavoro dei Beatles, l’etichetta statunitense ha condiviso quattro delle takes alternative e inedite di Let It Be compreso i nuovi mix dell’LP del 1970.

Venerdì scorso su YouTube è stata caricata la ristampa di “Get Back (Take 8),” “One After 909 (Take 3)”, “I Me Mine” e un nuovo “mix del 2021” di “Across The Universe”.

La ristampa deluxe 5CD/6LP di Let It Be, prevista per il 15 ottobre, contiene 27 registrazioni di sessioni inedite in totale, incluso l’LP “Get Back” di Johns contenente 14 canzoni.

Il disco in uscita ha all’interno alcune “chicche” imperdibili per i veri fan dei Fab Four come la libera interpretazione della band di “All Things Must Pass” di George Harrison, le prime versioni di brani di Abbey Road come “Something” e “Oh Darling!” e la prova di John Lennon della sua eventuale canzone da solista “Gimme Some Truth”.

Il figlio del noto produttore George Martin, il “quinto beatle”, ha recentemente dichiarato:

“Vedo Let It Be come una coppia sposata la cui relazione è diventata stantia. Dicono, quello che dobbiamo fare è tornare al vecchio posto e andare a quelle date che eravamo soliti ricordare. Ma così facendo, si rendono conto che il posto era solo vecchio e comunque non avevano nulla di cui parlare. Dobbiamo riprenderci la nostra vita sessuale, andiamo di nuovo in quel club, ma poi realizzano che la musica è troppo alta e quello che devono fare è passare a qualcosa come Abbey Road”.

A breve sarà pubblicata anche la docuserie dal titolo “The Beatles: Get Back” disponibile su Disney+.

Oltre alla ristampa di Let It Be, il regista Peter Jackson pubblicherà la sua docuserie di sei ore creata con filmati inediti delle sessioni di Let It Be. A ottobre uscirà anche un libro con foto e trascrizioni delle sessioni della band di Liverpool.