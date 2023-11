è una serie tv statunitense che è stata ideata da. All’attivo ha dodici stagioni per un totale di 279 episodi. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle serie tv più acclamate ed amate negli anni 2000 ed, inoltre, è diventata la sitcom più longeva della storia della tv statunitense.

Ha vinto oltre 10 Emmy Awards e vanta un cast di tutto rispetto. L’ultimo episodio è andato in onda sul piccolo schermo nel 2019, ma sappiamo che quando un titolo piace difficilmente lo si lascia andare. Soprattutto in questo periodo dove tra reboot, live action e spin off i titoli più amati dal pubblico sono i veri protagonisti. E The Big Bang Theory ha già avuto il suo spin off, ovvero Young Sheldon, nata come serie prequel della famosa serie tv e si incentra sull’infanzia di Sheldon Cooper. Al momento ha sei stagioni e si sta avviando verso la conclusione, per questo motivo si è deciso di non restare con le mani in mano, ma di regalare altre storie al pubblico.

A rivelarlo è l’ideatore Chuck Lorre che ha affermato come sia in arrivo un nuovo progetto. A dir la verità rumors a tal proposito circolavano già dalla scorsa primavera, ma poi si è smesso di parlarne a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori del mondo di Hollywood. Adesso però lo sciopero si sta per concludere e si è pronti per tornare ai ritmi di sempre. Il nuovo spin off è ancora nelle fasi iniziali e ci vuole un po’ di tempo perché si sta decidendo come farlo diventare concreto nel migliore dei modi. A tal proposito, Chuck Lorre rivela che:

“Non si parla del parto fino al secondo trimestre, credo sia la regola. È un modo lungo per dire che no, non ho niente da dire al riguardo se non che si tratta di qualcosa di cui stiamo discutendo”.

In passato, Chuck Lorre si era detto contrario alla possibilità di un nuovo spin off su The Big Bang Theory a meno che non si fosse trovata una ragione meritevole ed a quanto pare è stata trovata visto che ha deciso di andare avanti dopo lo spin off su Young Sheldon. La domanda che sorge spontanea, arrivati a questo punto, è chiedersi su cosa si baserà il nuovo spin off.

E tu sei un fan di The Big Bang Theory? Su cosa ti piacerebbe si basasse un nuovo spin off? Ti aspettiamo nei commenti!