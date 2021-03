Il palinsesto di Netflix continua ad ampliarsi, con nuove uscite inedite e cercando di arrivare anche a generi che, fino a poco tempo fa, non erano tra i preferiti della piattaforma. Tutto questo per riuscire a battere la concorrenza, soprattutto di Disney + che, proprio ieri, ha raggiunto i 100 milioni di abbonati.

Oggi, giovedì 11 marzo, è il turno dell’uscita del film The Block Island Sound, un thriller che ha avuto grande successo durante il Fantasia International Film Festival di Montreal nell’agosto 2020 con la critica che ha speso parole positive per il lavoro dei fratelli Kevin e Matthew McManus. La location è Block Island, ovvero un’isola di Rhode Island, famosa per le sue spiagge naturalistiche dove i fratelli McManus passavano le loro estati come gran parte dei cittadini americani. Nel cast troviamo anche Michaela McManus (la sorella di Kevin e Matthew), Chris Sheffield, Jim Cummings, Matilda Lawler ed Heidi Neidermeyer.

The Block Island Sound debutta su Netflix

La trama di The Block Island Sound

Audrey Lynch torna a casa a Block Island e scopre che il padre è affetto da costanti perdite di memoria ed allucinazioni. In seguito ad una crisi, l’uomo sparisce ed i figli si mettono a cercarlo e cercano di fare luce sulla sua scomparsa. Più vanno avanti, più si rendono conto che la loro famiglia è in grave pericolo.

