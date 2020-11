Quando Amazon Prime ha portato per la prima volta The Boys sui nostri schermi nel 2019, non avevamo idea della forza di questa serie. Anche i fan dei fumetti sono rimasti sorpresi da ciò che Billy e Hughie sono riusciti a combinare.

Dicevano che la seconda stagione sarebbe stata ancora migliore della prima… promessa che è stata mantenuta. Ah no? Leggi la nostra recensione di The Boys 2 per ricrederti. La seconda stagione ha introdotto nuovi personaggi, nuovi poteri e ha saputo enfatizzare alcune tematiche di attualità meglio di altri programmi televisivi.

Ma cosa succederà nella terza stagione di The Boys? Anche se il finale della seconda stagione ha concluso bene la sua narrativa, ci sono alcune domande a cui è necessario rispondere nel terzo capitolo.

Ci sono pochi preziosi dettagli disponibili finora…

Ma proviamo comunque ad analizzare al meglio i possibili scenari. Attenzione, qui di seguito troverai degli spoiler.

Tornerà Stormfront?

Dopo che Patriota ha costretto tutti a disprezzarla nella prima stagione, Stormfront è diventata il principale supereroe malvagio nella seconda stagione, facendo sembrare il suo collega dei Sette un gattino mansueto in confronto a lei. Le sue ideologie razziste e l’indifferenza per le vittime innocenti che si lasciava alle spalle la rendevano a dir poco inquietante.

Alla fine della stagione, Stormfront ha sofferto molto per mano di Ryan, il figlio di Patriota, che l’ha bruciata così ampiamente da fargli perdere entrambe le gambe, un braccio e ha subito orribili ustioni nella maggior parte del suo corpo.

Sarebbe stato facile presumere che Stormfront fosse morta a causa di queste ferite, e che il suo tempo nello show fosse finito. Tuttavia Patriota ha annunciato che in realtà è ancora viva e che è tenuta prigioniera da Vought. Ovviamente, questo lascia una grossa porta aperta al ritorno della supereroina malvagia nella terza stagione.

Sebbene Aya Cash fosse sotto contratto solo per gli otto episodi della seconda stagione, non c’è niente che possa fermare una rinegoziazione per riportarla indietro. Perché altrimenti prendersi la briga di confermare che in realtà è ancora viva se non esistono progetti futuri per lei? E’ stato uno dei personaggi migliori che abbiamo visto nella seconda stagione… quindi non vediamo l’ora di rivedere i suoi tuoni e fulmini in azione.

Cosa accadrà ad Abisso?

Durante la prima stagione, Abisso è stato estromesso dai Sette. Era un supereroe rinomato, ma dopo aver aggredito sessualmente Starlight e aver tradito il suo più grande sponsor, Oceanland, si è ritrovato esiliato in una piccola città senza poter usare i suoi super poteri.

Il suo ruolo nella seconda stagione è stato strano. E’ entrato in un’organizzazione religiosa con l’obiettivo finale di riscattare se stesso ed essere accolto di nuovo nei Sette. La storia scorreva parallela alla trama principale della stagione, ma raramente le due si incrociavano, mantenendo il personaggio relativamente isolato tranne che per A-Train.

Il finale, tuttavia, ha permesso al velocista di tornare nei Sette grazie alla stessa organizzazione, che ha premiato lui invece che Abisso.

Il super si è un po’ incavolato… e Alastair – leader dell’organizzazione – è stato assassinato da Victoria Neuman. Probabilmente Abisso proverà ancora a tornare nei Sette nella terza stagione, ma senza l’aiuto della Chiesa.

Come sta Black Noir?

Black Noir è stato uno dei personaggi più misteriosi durante le prime due stagioni di The Boys. Non ha mai pronunciato una sola parola e non ha mai nemmeno rivelato il suo volto. Sebbene inizialmente sembrasse resistente a qualsiasi cosa gli venisse lanciata, Maeve alla fine è stata in grado di sfruttare la sua allergia alle noci per sconfiggerlo.

All’inizio, come per Stormfront, non era chiaro se il super sarebbe sopravvissuto. Tuttavia è stato successivamente confermato che è ancora vivo e, sebbene non rispondesse, i medici non credevano che avesse subito alcun danno cerebrale.

Quindi quale sarà il ruolo di Black Noir nella prossima stagione? L’attore di Black Noir Nathan Mitchell ha confermato che il personaggio è arrivato più o meno vicino alla morte, e ha sofferto alla grande, ma nemmeno lui sa se tornerà.

Noir potrebbe ancora soffrire per tutta la terza stagione e potrebbe non essere nemmeno in grado di alzarsi dal letto. D’altra parte, il composto V che scorre nelle sue vene può consentirgli di riprendersi molto più rapidamente di quanto potrebbe fare un normale essere umano. C’è ancora così tanto da esplorare in Black Noir, quindi speriamo che tornerà, ma al momento non sappiamo quale futuro avrà.

Chi formerà i nuovi Sette?

Dal secondo episodio, con la morte di Translucent, i Sette non hanno effettivamente mai avuto sette membri. Alla fine della seconda stagione, la squadra era praticamente out, poiché solo Patriota, Maeve e Starlight erano in servizio… anche se quest’ultima in versione traditrice.

Anche se Black Noir riuscirà a prendere il suo posto al tavolo, e con il ritorno di A-Train, al massimo ci saranno solo cinque eroi all’interno della squadra. Naturalmente, questo significa che Vought dovrà riempire almeno due posti e, considerando quanto sia andata male l’ultima volta, sarà interessante vedere chi sarà incluso nel team.

Potrebbe essere un eroe che abbiamo già visto o di cui abbiamo sentito parlare nello show? Tek-Knight, Nubian Prince o un membro dei G-Men potrebbero fare un passo avanti, o forse anche Blindspot se riuscirà a riprendersi dall’attacco di Patriota.

In alternativa, potrebbero esserci uno o due personaggi dei fumetti portati nella serie tv per completare il roster.

Chi è Soldier Boy?

Parlando di Soldier Boy, sappiamo che il personaggio sarà introdotto nella terza stagione, e sappiamo che sarà interpretato da Jensen Ackles di Supernatural.

Nei fumetti, Soldier Boy era il leader di Payback, un’altra squadra di super eroi, e sebbene cercasse costantemente di guadagnare la promozione ai Sette impressionando Patriota, continuava a essere rifiutato. Tuttavia, non possiamo fare troppo affidamento sulla versione comica del personaggio, poiché è già confermato che sarà molto diverso nello show televisivo.

L’unica menzione che Soldier Boy ha nelle prime due stagioni fa parte del discorso tra Stan Edgar e Patriota, in cui scopriamo che è stato uno dei primi eroi testati con Compound V e che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale.

Chiaramente il suo personaggio sarà molto diverso rispetto ai fumetti. Soldier Boy sarà il cattivo che affiancherà Patriota nella serie… anche se bisogna capire se eguaglierà i livelli di malvagità di Stormfront.

Cosa è successo a Cindy?

Una delle più grandi rivelazioni della seconda stagione è che Stormfront stava supervisionando gli esperimenti di Vought con il Composto V su adulti al Sage Grove Center. Molti di questi avevano degli incredibili super poteri… anche se la più pericolosa è sembrata Cindy.

Quando Fiaccola ha bruciato accidentalmente il muro della sua cella, Cindy ha mostrato al pubblico che i suoi poteri erano ancora più potenti di quelli dei Sette… facendo esplodere teste e corpi a volontà.

Cindy rappresenta il risultato più potente degli esperimenti di Vought e il fatto che sia ancora viva e vegeta potrebbe risultare interessante nella terza stagione. L’ultima volta che abbiamo visto il personaggio, stava facendo l’autostop verso chissà dove.

Un personaggio così potente sicuramente non sarà solo dimenticato, sia che Stan Edgar mandi i suoi eroi a neutralizzarla, sia che ritorni nella serie con una vendetta. Sicuramente il tempo di Cindy in The Boys non è finito, ma dove sia diretta ancora non lo sappiamo.

Cosa accadrà a Ryan?

Il motivo per cui Vought è stata smascherata da Starlight e Hughie nella seconda stagione erano le bugie che ruotavano attorno al Compound V. Mentre la società affermava che i loro eroi erano nati super, in realtà iniettavano la sostanza ai bambini in tenera età creando dei super eroi.

C’è solo un’eccezione, un personaggio che ha acquisito poteri senza la necessità di usare il Compound V. Stiamo parlando di Ryan, il figlio di Patriota. Il ragazzo ha dimostrato che i suoi poteri hanno certamente del potenziale per eguagliare quelli di suo padre, che ha provato a tirarli fuori nella seconda stagione.

Con Becca morta e Ryan affidato alle cure di Grace Mallory, è quasi certo che Patriota proverà a riallacciare i rapporti con il figlio.

Ma se lo farà, Vought probabilmente si metterà di mezzo. Chiaramente il bambino avrà un ruolo da svolgere nel futuro di The Boys, ma quale sarà? Vought lo trasformerà in un super a tutti gli effetti? Grace e Billy alla fine lo trasformeranno in uno dei Boys? O potrebbe diventare qualcosa di completamente diverso?

Chi è Victoria Neuman?

Dopo la morte scioccante di Susan Raynor e di quasi tutti i protagonisti che hanno partecipato all’udienza di Vought, sei perdonato per aver pensato che Cindy fosse la colpevole dell’attacco. Dopotutto, aveva chiaramente dimostrato di saper far esplodere le persone con la sua mente.

Tuttavia, il finale ci ha fatto vedere il volto della colpevole… Victoria Neuman. Claudia Doumit è stata ora promossa a un ruolo da protagonista principale nella terza stagione, ma da che parte starà?

La sua controparte nei fumetti è Vic the Veep, il vicepresidente degli Stati Uniti che Vought ha manipolato. Questo potrebbe suggerire che raggiungerà una sorta di accordo con Stan Edgar in un prossimo futuro, o ha segretamente lavorato con Vought per tutto il tempo?

Quest’ultima opzione sembra piuttosto improbabile dato che ha combattuto contro la società per l’intera seconda stagione, ma chi lo sa… magari stava bluffando. Alla fine finirà alla Casa Bianca dando un grosso vantaggio alla Vought?

Cosa farà riunire nuovamente i Boys?

Dopo aver trascorso tanto tempo insieme, i boys si sono separati alla fine della seconda stagione. Con la sconfitta di Stormfront, MM è tornato da sua moglie mentre Frenchie e Kimiko sono andati a ballare insieme. Hughie si è messo a lavorare per Victoria Neuman e Starlight è tornata con i Sette.

Dopo il finale della seconda stagione, Billy sembrava essere l’unico ancora in contatto con Grace Mallory, e l’unico ancora dedito a schiaffeggiare i super. Potrebbe aver ricevuto un’offerta di finanziamento dalla CIA… ma riuscirà a comporre ancora una squadra nella terza stagione di The Boys?

Probabilmente si. Ma in ogni caso, cosa li riunirà ancora una volta? Sarà qualcosa di atroce come l’omicidio di Robin, il ritorno di Stormfront o cosa?

