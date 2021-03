The Boys è una serie televisiva che narra le storie dei supereroi che, però, abusano dei loro poteri anziché usarli per fare del bene alla comunità. Due stagioni all’attivo su Prime Video, con la terza in arrivo. Ovviamente, i ritmi sono stati rallentati a causa della pandemia mondiale, ma a marzo sono iniziate ufficialmente le riprese della terza serie che, sicuramente, prima della fine del 2021 vedremo sul piccolo schermo.

Nel frattempo, è nato anche uno spin off su The Boys. Il titolo, almeno al momento, non è stato ancora reso noto e non si sa se ci sarà o meno. Nel frattempo, però, stanno rendendo noto il cast e troviamo Jaz Sinclair, attrice di Dallas classe 1994, nota per aver vestito i panni di Rosalind Walker in Le terrificanti avventure di Sabrina. La Sinclair interpreterà Marie, una giovane supereroina che frequenta il college americano per studenti con poteri, gestito dalla Vought International, un conglomerato multimiliardario che nasconde i segreti che la popolazione non dovrebbe conoscere.

Il cast di The Boys

Nel cast troviamo anche l’attrice Lizzie Broadway, nei panni di Emma, anche lei giovane supereroina. Il produttore esecutivo sarà Craig Rosenberg e, quello che sappiamo, è che lo spin off sarà vietato ai minori. I protagonisti saranno sempre i supereroi che si mettono alla prova e competono con gli altri, cercando di superare i loro confini morali, sessuali e fisici. Possiamo definirlo come una specie di show in università. Sicuramente non mancherà l’umorismo nero tipico di The Boys.

