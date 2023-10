Tutto nasce da un saggio, scritto da Daniel James Brown nel 2013 e intitolato “The boys in the boat: nine americans and their epic quest for gold at the 1936 Berlin Olympics“.

Anzi no, diciamolo meglio: tutto nasce da una storia vera, una di quelle che non vengono chissà quanto raccontate in giro ma che non per tale motivo hanno meno valore.

Questa, la storia di un gruppo di giovani studenti dell’Università di Washington che, in occasione delle Olimpiadi di Berlino del 1936, riuscì a farsi strada e, contro ogni previsione, a sconfiggere le altre squadre maschili nella gara di canottaggio, conquistando così un meritatissimo quanto insperato primo posto e una conseguente medaglia d’oro.

Poi si sa com’è andata: l’evento ha inspirato il saggio, e il saggio ha inspirato il film, argomento centrale di questo articolo.

Stiamo parlando di “The boys in the boat“, dramma sportivo diretto da George Clooney e in uscita nelle sale statunitensi il prossimo 25 dicembre.

Approfondiamone meglio qui di seguito la trama e il cast e vediamone insieme il trailer.

Trama e cast di “The boys in the boat”

Come detto prima, la trama del film racconta quanto realmente accaduto, ma non solo.

L’obiettivo del film sembra infatti principalmente quello di offrire uno spaccato del periodo storico in cui le Olimpiadi del 1936 si sono svolte, narrandolo attraverso le vite private tutt’altro che facili dei protagonisti e delle loro famiglie, mentre l’ombra di Hitler e del partito nazista si allunga sempre di più sull’Europa.

A far parte del cast troviamo attori e attrici quali Callum Turner, Joel Edgerton, Jack Mulhern, Sam Sciopero, Peter Guinness, Alec Newman, Courtney Henggeler e James Wolk.

Trailer del film

Ecco ora il primo trailer ufficiale di “The boys in the boat“, recentemente pubblicato dalla Metro-Goldwyn-Mayer.

In esso, ci vengono presentati i ragazzi, otto in tutto, che con caparbietà, impegno e passione rappresentano il fulcro vitale della squadra di canottaggio. Diamo un’occhiata alla loro quotidianità, che nonostante sia per alcuni dominata dalla povertà, non fa altro che accrescere smisuratamente la voglia di rivalsa nei loro cuori.