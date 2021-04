Comincia il conto alla rovescia per il terzo film della serie The Conjuring, la cui uscita è prevista per il prossimo 4 giugno negli USA e 3 giugno in Italia. L’uscita, posticipata a causa della pandemia, è attesa con trepidazione dai fan. La fortunata saga horror sarà questa volta vietata ai minori: la notizia è stata confermata dalla MPAA, che ha motivato la sua scelta con queste parole: “Terrore, violenza e alcune immagini inquietanti“.

Il più grande e il più oscuro fin’ora

Il direttore Michael Caves stesso ha sostenuto che si tratterà del più grande e del più oscuro tra i film del franchise The Conjuring.

Ma di che cosa parlerà?

I coniugi Ed e Lorrain Warren (rispettivamente Patrick Wilson e Vera Farmiga) si troveranno davanti a uno dei più sensazionali e spaventosi eventi della loro carriera, già ricca di colpi di scena. Basato su una storia vera, The Conjuring 3: Per ordine del diavolo si ispira a un caso di omicidio avvenuto nel 1981, quando il giovane Arne Cheyenne Johnsson si difese alla giuria sostenendo, per la prima volta nella storia americana, di essere stato posseduto dal demonio.

Il trailer, uscito da pochi giorni in Italia, mostra le prime, inquietanti scene che vedranno i Warren messi veramente alla prova dalle presenze demoniache che cercano di combattere.

Le aspettative dei fan

Il terzo capitolo della serie The Conjuring si è sicuramente fatto attendere. Già nel 2016, dopo l’uscita del secondo film della saga, The Conjuring: Il caso Enfield, si era parlato di un terzo capitolo, ma erano rimaste speculazioni senza conferme, anche perché il regista James Wan non si era dichiarato disposto a lavorare a ulteriori titoli della serie.

La staffetta è passata dunque a Michael Caves, già noto all’universo di Conjuring grazie al film La Llorona – Le lacrime del male, che fa parte dello stesso universo. Nel 2018 venne concluso lo script e l’anno successivo cominciarono le riprese.

Dall’uscita del primo film, infatti sono usciti molti spin off della serie: la trilogia di Annabelle e il già citato La Llorona. Seppure questi ultimi non vedano in scena i coniugi Warren, possiamo vedere nelle scene ambientate nel loro museo di artifatti maledetti detagli che richiamano gli altri film della serie.

Il film era originariamente previsto per il settembre 2020, ma è stato prorogato a causa della pandemia di Covid-19. Dopo tutti questi mesi non ci resta che sperare che sia all’altezza dei precedenti capitoli!

E tu che cosa ne pensi?