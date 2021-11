The Crown è stata, senza ombra di dubbio, una delle serie televisive più amate dal pubblico poiché ha dato la possibilità di conoscere meglio un mondo che sembrava inavvicinabile come quello della Famiglia Reale Inglese e, soprattutto, poter vedere che la loro vita non è tutta rosa e fiori, è stato proprio questo ad averla fatta amare dai telespettatori tanto che anche la Famiglia Reale spagnola e quella svedese verranno raccontate sulla falsa riga di The Crown.

Come sappiamo, è già stata confermata anche la sesta stagione di The Crown che coinciderà con l’ultimo capitolo e che si fermerà a narrare gli eventi della casa Reale fino ai primi anni del Duemila. Per quanto riguarda la quinta stagione di The Crown, invece, proprio in questi giorni si è al lavoro sul set e si spera che arriverà sul piccolo schermo entro la fine del prossimo anno, presumibilmente nel novembre 2022. C’è molta attesa e curiosità poiché i protagonisti saranno Carlo e Lady Diana: si parlerà della fine del loro matrimonio nel 1996, ma soprattutto della morte della Principessa a seguito dell’incidente automobilistico a Parigi.

Tuttavia, The Crown 5 ha subito una battuta di arresto e questo probabilmente farà allungare i tempi di produzione. Jemima Khan, infatti, ha deciso di non collaborare più con Peter Morgan. La donna era una delle amiche di Lady Diana ed ha partecipato a The Crown 5 come consulente per aiutare a scrivere la sceneggiatura. La Khan, tramite un comunicato al Sunday Times, ha rivelato i motivi per cui ha deciso di abbandonare il suo ruolo ed ha affermato di farlo per il bene della sua amica Diana e che non poteva sopportare di assistere ad un ritratto di Lady Diana che non rispecchia la sua vera figura. Queste le sue parole:

Emma Corrin nei panni di Lady Diana in The Crown

“ Era molto importante per me che gli ultimi anni di vita della mia amica fossero rappresentati accuratamente e con compassione, cosa che spesso non è accaduta in passato. Nel 2019, Peter Morgan mi ha chiesto di scrivere insieme la quinta stagione di The Crown, in particolar modo gli episodi che precedevano la morte della Principessa Diana. Dopo averci pensato a lungo, non avendone mai parlato in pubblico, ho deciso di contribuire. Abbiamo lavorato insieme dal settembre 2020 fino al febbraio 2021, quando il nostro accordo di scrittura non è stato onorato, e quando ho realizzato che una delle trame non sarebbe stata raccontata come si deve, senza rispetto e compassione, ho richiesto che tutti i miei contributi fossero rimossi dalla serie e che non venissi accreditata”.

Parole dure che ci fanno capire i veri motivi per cui Jemima Khan ha deciso di dire addio a The Crown.

