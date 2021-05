The Crown è, senza dubbio, una delle serie televisive più amate dal pubblico poiché ha dato la possibilità di avvicinarsi alla famiglia reale inglese e poter vedere che non è sempre tutto oro quello che luccica, ma anche loro devono convivere con momenti difficili, ostacoli e delusioni.

Come sappiamo, è in arrivo la quinta stagione che è attesa con ansia poiché tratterà l’incidente a Parigi e la conseguente morte della principessa Diana. Con la sua famiglia che cerca di ricominciare da zero dopo questo terribile lutto ed il principe Carlo che vive un forte momento di instabilità, ma che potrà tornare a stare con la sempre amata Camilla Parker Bowles. La novità di The Crown riguarda proprio Camilla Parker Bowles poiché si è trovata un’attrice per vestire i suoi panni. Si tratta di Olivia Williams, attrice inglese classe 1968, che si dice onorata di questo ruolo poiché ha conosciuto la Duchessa di Cornovaglia dopo il matrimonio con il principe Carlo.

L’attrice Olivia Williams

Olivia Williams entra a far parte del cast di The Crown 5 prendendo il posto di Emerald Fennel che ha interpretato la versione più giovane di Camilla Parker Bowles. Troveremo la Williams nella quinta e nella sesta stagione poiché ha superato la prova di chimica sul set con Dominic West, l’attore che vestirà i panni di Carlo.

E tu segui The Crown? Conosci Olivia Williams? Ti aspettiamo nei commenti!