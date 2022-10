The Crown è una serie tv britannica che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2016 e che, al momento, ha all’attivo quattro stagioni per un totale di 40 episodi. Fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del pubblico poiché ci dà la possibilità di avvicinarci alla Famiglia reale di Inghilterra, una famiglia reale molto amata ma che, ovviamente, è inavvicinabile come tutti i reali.

Questa serie tv ci dà la possibilità di entrare a palazzo e di conoscere tutto quello che succede e soprattutto di capire che non sempre è tutto rose e fiori. Infatti, siamo portati a pensare che i reali abbiano una vita invidiabile, ma in realtà The Crown ci dimostra che non è così e che le rinunce, gli ostacoli ed i tradimenti sono all’ordine del giorno. Una serie tv di vero successo tanto che anche altre case reali hanno deciso di prenderne spunto e di raccontare la loro storia come in Spagna, in Svezia fino ad Emanuele Filiberto di Savoia che è al lavoro per raccontare la storia della Regina Maria José, sua nonna, in una The Crown all’italiana. Per la gioia del pubblico ormai ci siamo e manca sempre meno al 9 novembre, data in cui è attesa l’uscita della quinta stagione di The Crown. L’ultimo capitolo andato in onda ci aveva raccontato di Carlo e di Lady Diana arrivando quasi alla storia contemporanea anche se l’obiettivo della serie tv è quello di non raccontare i giorni che stiamo vivendo. Già si sapeva che The Crown 5 sarebbe stata la stagione più controversa di sempre ed infatti ancora non è uscita, ma è già stata coinvolta da una vera e propria bufera mediatica poiché si occuperà di alcuni dettagli intimi della vita del principe Filippo, per specificare meglio della sua presunta relazione extraconiugale con Penny Knatchbull, oggi contessa Mountbatten di Birmania che, in realtà, pare fosse solo una cara amica di vecchia data. Inoltre, si pensa sia davvero di cattivo gusto parlarne ora che è appena venuta a mancare la regina Elisabetta. Infatti Dickie Arbiter, ex segretario della Regina, durante un’intervista con il The Sun ha affermato che:

“Si tratta di crudele spazzatura. La Regina è stata appena seppellita accanto al principe Filippo, la stiamo ancora tutti piangendo. Questa cosa è davvero sgradevole, francamente, pura e crudele spazzatura. La verità è che Penny era un’amica di vecchissima data sia della Regina sia del Duca di Edimburgo. Era amica di tutta la famiglia. Ma Netflix evidentemente non si cura dei sentimenti delle persone”.

Emma Corrin nel ruolo di Diana durante il matrimonio con il principe Carlo.

Ma anche Ingrid Seward, esperta reale, ha voluto dire la sua affermando come trovi di pessimo gusto la decisione presa da The Crown ed affermando senza problemi che secondo lei tutto questo è pura finzione per attirare il pubblico poiché:

“Non c’è modo in un milione di anni che la Regina abbia discusso del suo matrimonio con nessuno. I reali probabilmente non lo guarderanno per la loro sanità mentale”.

Come se non bastasse, la nuova stagione di The Crown parlerà anche dei conflitti tra Carlo e Lady Diana ed ora che Carlo è il nuovo Re si rischierebbe di mettere in dubbio la sua reputazione. Per questo da Buckingham Palace ci tengono a far presente che The Crown è un dramma e non un documentario e che quindi quello che viene raccontato non corrisponde per forza alla realtà dei fatti. Un caro amico di Re Carlo ha definito la serie tv come ricattatoria arrivando ad affermare come Netflix non si farebbe scrupoli a rovinare la reputazione delle persone dimenticandosi che sono reali, ma che sono soprattutto esseri umani con sentimenti. Inizialmente l’intenzione dello staff di The Crown era quella di rimandare la quinta stagione tanto che le riprese del sesto capitolo sono state interrotte in segno di rispetto per il lutto del Regno Unito, ma poi alla fine hanno deciso di farla debuttare a novembre con tutti i rischi del caso. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa ci riserverà The Crown 5.

