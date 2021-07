Siamo ancora in attesa di sapere se le piattaforme di streaming si vedranno costrette a ridurre i titoli di produzione inglese o meno, ma nel frattempo i lavori anglosassoni procedono a gonfie vele attirando l’attenzione e la curiosità del pubblico. Uno dei titoli più amati è, senza dubbio, quello di The Crown: serie tv che ci racconta la storia della monarchia inglese dalla giovane età della Regina Elisabetta fino ai tempi più recenti. Talmente amata che sia in Svezia che in Spagna, sulla falsa riga di The Crown, sono pronti due lavori sui loro reali.

Ora, però, arriva una notizia che rende tristi i telespettatori: la sesta stagione di The Crown sarà l’ultima. Già la quinta stagione era stata annunciata come ultima, salvo poi ripensarci, ma così non sarà adesso e la serie televisiva rinnovata per la sesta stagione si concluderà con il suo capitolo finale. D’altronde Peter Morgan, creatore della serie, ha sempre affermato che il suo lavoro non avrebbe mai trattato temi dell’attualità sia per motivi creativi sia perché è difficile raccontare fatti storici se non vi è la giusta distanza temporale per non cadere nella banale cronaca di attualità. Quindi The Crown 6 si fermerà ai primi anni del Duemila. A confermarlo è Suzanne Mackie, produttrice esecutiva:

Emma Corrin nel ruolo di Diana durante il matrimonio con il principe Carlo.

“Peter Morgan lo ha detto in modo molto articolato, che semplicemente non può scrivere qualcosa a meno che non ci sia stato il tempo per maturare una prospettiva adeguata. Penso che abbia sempre pensato che 10 anni fosse il tempo minimo in cui può inquadrare qualcosa in un contesto storico, per permettergli di capirlo davvero. Non credo che si discosterà da questo. Conosciamo tutti queste storie, ma ciò che Peter fa in modo così brillante è andare oltre e comprendere il paesaggio in un modo più sfumato, complesso e sorprendente”.

A breve inizieranno le riprese di The Crown 5 con un nuovo capitolo che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo entro la fine dell’anno e poi tutti pronti per assistere al capitolo finale di una storia che ha appassionato proprio tutti e che ci ha permesso di conoscere meglio l’intrigato mondo dei reali di Inghilterra.

E tu hai seguito The Crown? Ti dispiace che The Crown 6 sarà il capitolo finale? Ti aspettiamo nei commenti!