Forse non tutti conoscono la leggenda anglosassone che afferma che, se ci si sveglia tra le 3 e le 4 di notte, è a causa di qualche fenomeno demoniaco. Ed è proprio questo il fulcro del nuovo lavoro di Tom Moran, giovane talento inglese. Stiamo parlando di The Devil’s Hour, la serie tv prodotta da Hartswood Films e con produttori esecutivi Steven Moffat e Sue Vertue. Una prima stagione composta da sei episodi dove la protagonista è Lucy Chambers che, ogni notte, si sveglia puntualmente alle 3.33, ovvero la cosiddetta ora del diavolo.

In poco tempo, la serie tv ha avuto un grande successo tanto che Amazon Prime Video ha deciso di darle fiducia. Come sappiamo, infatti, le piattaforme di streaming stanno vivendo un momento di grande difficoltà poiché devono, nello stesso momento, contenere i costi, far felici gli abbonati, sconfiggere la concorrenza delle altre piattaforme e scegliere i titoli su cui vale la pena puntare a discapito di altri. Soprattutto quest’ultimo è un punto molto difficile perché non sempre si riesce a fare la scelta giusta proprio come è capitato a Netflix che ha deciso di dire addio a Fate: The Winx Saga dopo appena due stagioni nonostante il grande successo. Come dicevamo, uno dei titoli su cui Amazon Prime Video ha deciso di puntare è proprio quello di The Devil’s Hour che ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica. Per questo motivo si è deciso di rinnovarlo non solo per una seconda stagione, ma anche già per una terza che, stando ai piani, dovrà coincidere con il capitolo finale. D’altronde si sa che le serie tv troppo lunghe dopo un po’ stufano e non riescono più ad attirare la curiosità del pubblico quindi, di comune accordo, si è presa questa decisione.

Le riprese della seconda stagione di The Devil’s Hour sono attese per l’inizio del 2023 e questo ci fa pensare che entro la metà del prossimo anno, o più tardi nell’autunno, il secondo capitolo della serie tv arriverà sul piccolo schermo e ci permetterà di continuare a seguire la storia di Lucy Chambers alle prese con Gideon, un serial killer. Infatti, la seconda stagione sarà molto importante perché finalmente verranno rivelate le vere intenzioni di Gideon, ma per il resto non ci è dato sapere altro, d’altronde questa serie tv ci ha abituati fin dall’inizio ad aspettarci sempre l’inaspettato. A proposito di questo rinnovo, Dan Grabiner, head di Uk Originals Amazon Studios ha affermato che:

Jessica Raine come Lucy in The Devil’s Hour, che poi l’ora del diavolo è proprio le 3:33. Credits: Amazon Prime Video.

“Siamo entusiasti della risposta del pubblico a The Devil’s Hour e non vediamo l’ora di condividere il prossimo capitolo di questa incredibile storia”.

Ma anche altri diretti interessati hanno voluto dire la loro a proposito di questa notizia tra cui Tom Moran, il creatore e sceneggiatore del capolavoro drammatico:

“La prima stagione di The Devil’s Hour è stata solo l’inizio, il prologo di un romanzo tv. Sono così felice di poter continuare a girarne le pagine e mettere man mano i pezzi del puzzle al loro posto. Se pensavi che l’ultimo episodio della prima stagione contenesse tutte le risposte, forse non ti sei posto le domande giuste”.

Se non avete ancora visto la serie tv non proseguite nella lettura dell’articolo poiché contiene spoiler. La prima stagione di The Devil’s Hour, infatti, ci ha spiegato il motivo per cui Lucy si svegliava sempre alle 3:33 del mattino. Quello era l’orario in cui sua madre si era suicidata nella prima sequenza temporale, ovvero, prima dell’intervento di Gideon. Quest’ultimo sapeva che il trauma avrebbe poi spinto Lucy a diventare un agente di polizia e di conseguenza lo avrebbe catturato.

Spazio anche a Sue Vertue, executive producer di Hartswrook Films che ha affermato:

“Inutile dire che siamo felicissimi di poter continuare la storia di Lucy con due nuove stagioni. Tom Moran e la sua mente geniale hanno ancora in serbo molto per noi. La serie è sempre stata pensata come una storia dell’arco narrativo di tre stagioni e sarà senz’altro un’esperienza entusiasmante”.

Non ci resta altro che aspettare il prossimo anno per vedere quali sorprese ci riserverà la seconda stagione di The Devil’s Hour.

E tu hai già avuto modo di vedere questa serie tv? Cosa ti aspetti dal secondo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!