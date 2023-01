In questo video analizziamo i due film The Fabelmans e Il Grande Giorno.

Scrivi un commento per darci la tua opinione su entrambi i film e per dirci se sei d’accordo con la nostra analisi.

Qui sotto ti diamo qualche info sui due lungometraggi.

The Fabelmans è un film drammatico americano del 2022 diretto da Steven Spielberg e scritto e prodotto da Tony Kushner e Spielberg. È una storia semi-autobiografica vagamente basata sull’adolescenza di Spielberg e sui primi anni come regista, raccontata attraverso una storia originale dell’immaginario Sammy Fabelman, un giovane aspirante regista che esplora come il potere dei film può aiutarlo a vedere la verità sulla sua disfunzionale famiglia e su chi lo circonda. Il film presenta un cast corale che include Gabriel LaBelle nei panni di Sammy, con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch nei ruoli di supporto. Il film è dedicato ai ricordi dei veri genitori di Spielberg, Leah Adler e Arnold Spielberg, morti rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Il Grande Giorno è il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l’azienda di famiglia, gli affetti, le vacanze. Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati. E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare “il Riccardo Muti del catering”. Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista in sommo grado, il nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio come un tornado. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo.