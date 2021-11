Siamo abituati a vedere Chiara Ferragni e Fedez praticamente tutti i giorni presenti nelle stories di Instagram o tramite post lasciati nei loro profili: la loro vita privata, la loro quotidianità con i piccoli Leone e Vittoria, i momenti che decidono di condividere con i fan. Ovviamente non possiamo vedere ogni secondo della loro vita, ma ci sono dei momenti che non sono a noi noti, ma che ben presto lo diventeranno.

Se volete sapere come è davvero la vita di Chiara Ferragni e di Fedez non vi resta altro che abbonarvi ad Amazon Prime Video ed aspettare giovedì 9 dicembre quando usciranno i primi tre episodi (per un totale di otto) de The Ferragnez, una serie tv dedicata alla loro vita di coppia prodotta da Banijay Italia, sulla falsa riga de Al passo con i Kardashian. La serie The Ferragnez farà il suo debutto in ben 240 paesi, ma d’altronde la Ferragni è un volto noto ovunque. Una decisione che da una parte è stata accolta con molto entusiasmo, mentre dall’altra parte non molto visto che si tratta di una coppia già molto visibile. Tuttavia Amazon ha deciso di puntare su di loro e vedendo i risultati ottenuti fino ad ora, in ogni campo, dai Ferragnez anche questo nuovo lavoro che li vedrà protagonisti ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo. Scopriremo momenti inediti della loro vita come quando si sono affidati ad uno psicologo per conoscersi meglio e fare terapia di coppia. Lo psicologo è una figura non nuova per l’imprenditrice di Cremona che, abitualmente, si reca da uno per poter combattere i suoi attacchi di panico iniziati quando si è trasferita da sola a Los Angeles, lontana dalla sua famiglia.

Chiara Ferragni e Fedez in The Ferragnez

Il trailer de The Ferragnez

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi il trailer ufficiale de The Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez, durante una seduta di terapia di coppia, promettono di essere il più diretti possibili, senza maschere. Ad esempio, la Ferragni ci rivela che Fedez quando è preso bene è molto simpatico, ma se è preso male diventa, invece, difficile stargli intorno poiché non vuole fare nulla e vediamo il piccolo Leone che cerca di tirarlo giù dal letto per giocare, ma senza successo. I due provengono da due famiglie completamente diverse, sono opposti in tutto, ma al tempo stesso sono complementari e sono pronti per farci scoprire i momenti della loro vita. Tra una risata (come quando Chiara si preparava al parto di Leone in compagnia di Fedez “dilaniato” dal dolore) ed un po’ di ansie (come quando Fedez si prepara per salire sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin per il Festival di Sanremo), ma anche momenti nervosi di coppia perché Fedez e la Ferragni sono persone come tutti noi. Vivono momenti belli, ma anche momenti difficili a cui, però, l’amore riesce a porre fine. Amazon Prime Video promette che ci mostrerà la famiglia più seguita d’Italia come non l’abbiamo mai vista.

E tu sei un fan della coppia Chiara Ferragni – Fedez? Seguirai la serie The Ferragnez su Amazon Prime Video? Ti aspettiamo nei commenti!