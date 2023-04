Nel film “The Flash” vedremo il grande ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. Per chi ha incontrato per la prima volta il Pipistrello sul grande schermo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 la sua interpretazione è tuttora intoccabile. Micheal Keaton tornerà ad essere Batman dopo 30 anni.

Nel corso degli anni l’attore statunitense aveva addirittura cercato di distaccarsi il più possibile dal personaggio ma allora come è riuscita la DC a convincerlo a tornare nel ruolo?

Durante una proiezione in anteprima di “The Flash” che sarà distribuito nelle sale italiane il prossimo 15 Giugno, il regista Andy Muschietti e la produttrice Barbara Muschietti hanno svelato alcuni particolari.

I due hanno spiegato di aver portato Keaton in un ristorante italiano per parlare del ruolo, e lui se n’è andato con la sceneggiatura arrotolata sotto il braccio. L’attore non sarebbe stato entusiasta dell’idea. La spinta decisiva è arrivata da suo figlio, Sean. Oggi il ragazzo è un talentuoso produttore musicale ma all’epoca dell’interpretazione del padre nei panni di Batman era poco più che adolescente. Sarebbe stato lui ad essere estremamente contento di rivedere il padre come l’Uomo Pipistrello.

“The Flash”, Michael Keaton era emozionato nel rivedere la Batcaverna

L’attuale costumista, Alexandra Byrne, stavolta ha promesso un costume fantastico in cui possa muovere il collo e alzare le gambe. Movimenti impossibili nel costume del 1989, come più volte sottolineato dallo stesso Keaton.

Andy Muschietti ha affermato che Keaton non mostra molto le sue emozioni, ma è stato subito chiaro che camminare sul set della Batcaverna avrebbe avuto un effetto su di lui. L’intero set della Batcaverna è stato praticamente ricostruito. Keaton è stato dunque catapultato sul set originale del film Batman del 1989.

“Quando [Keaton] è arrivato sul set, la Batcaverna era già finita ed era illuminata. Lui rimase così [gli occhi spalancati] per un po’. Non volevo interromperlo. Volevo solo che lo capisse”, ha spiegato il regista.

Con l’uscita del nuovo trailer cresce l’attesa per i fan. La speranza è di ritrovare quelle caratteristiche da detective proprie di Batman e che proprio Keaton aveva reso al meglio nelle sue trasposizioni cinematografiche.

