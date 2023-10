The Gilded Age è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto lo scorso gennaio su HBO. Creata da Julian Fellowes, è ambientata durante la cosiddetta Gilded Age degli Stati Uniti, ovvero il decennio degli anni ’80 dell’Ottocento a New York.

La protagonista è Marian Brook, figlia orfana di un generale sudista, che si trasferisce a New York per vivere dalla zia. Al fianco di Peggy Scott, una donna afro-americana nei panni di domestica, Marian rimane coinvolta nelle vite della ricca famiglia che vive di fianco la zia e che è formata dal magnate delle ferrovie George Russell, dalla moglie Bertha e dal figlio Larry. La prima stagione è composta da nove episodi che, in Italia, sono disponibili su Sky Serie e, di conseguenza, in streaming su Now. La serie ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica tanto che, nel giro di poco tempo, è stata rinnovata per una seconda stagione.

Ovvio, i tempi sono stati un po’ rallentati perché The Gilded Age vanta un cast stellare e non tutti gli attori erano liberi nello stesso momento, per questo motivo si è dovuto aspettare un po’ prima del ritorno sul set. Si parlava dell’arrivo della nuova stagione sul piccolo schermo per l’inizio del 2023, ma come sappiamo non è stato così anche perché, nel mezzo, c’è stato anche lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori del mondo di Hollywood che ha rallentato il tutto. Ora, però, finalmente ci siamo e la seconda stagione di The Gilded Age farà il suo debutto in Italia su Sky Serie e su Now anche per questa volta. La data di uscita è attesa per fine mese, precisamente il 30 ottobre e, nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa, è stato reso pubblico il trailer ufficiale che ci rivela cosa dobbiamo aspettarci.

Il cast di The Gilded Age

Analisi del trailer seconda stagione The Gilded Age

Il trailer della seconda stagione di The Gilded Age ci rivela che nel cast troveremo ancora Carrie Coon e Morgan Spector nei panni della coppia borghese, Christine Baranski nei panni di Agnes Van Rhijin e Cynthia Nixon in quelli di Ada Brook. Protagonista principale sarà Bertha che sfida la signora Astor ed il vecchio sistema perché vuole affermarsi nella società e riuscire ad assumere un ruolo di primo piano. Il marito George, nel frattempo, affronta una battaglia contro un sindacato nella sua acciaieria di Pittsburgh. Per quanto riguarda Marion, invece, la troviamo mentre continua il suo viaggio per trovare la sua strada nel mondo della Brook House e la famiglia Scott a Brooklyn cerca di riprendersi da una situazione che li ha scioccati. Penny, invece, è impegnata nel suo lavoro con Thomas Fortuna al NY Globe.

La seconda stagione di The Gilded Age ha tutte le carte in regola per essere un nuovo successo anche perché ci permette di conoscere ancora meglio un’epoca affascinante, ma al tempo stesso complessa. Ovviamente troveremo sempre Julian Fellowes come produttore esecutivo insieme a David Crockett e Gareth Neame, Michael Engler sarà il regista e produttore esecutivo così come Bob Greenblatt.

E tu hai già visto la prima stagione di The Gilded Age? Cosa ti aspetti dalla nuova stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!