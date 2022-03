The Gilded Age è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto lo scorso gennaio su HBO. Creata da Julian Fellowes, è ambientata durante la cosiddetta Gilded Age degli Stati Uniti, ovvero il decennio degli anni ’80 dell’Ottocento a New York.

La protagonista è Marian Brook, figlia orfana di un generale sudista, che si trasferisce a New York per vivere dalla zia. Al fianco di Peggy Scott, una donna afro-americana nei panni di domestica, Marian rimane coinvolta nelle vite della ricca famiglia che vive di fianco la zia e che è formata dal magnate delle ferrovie George Russell, dalla moglie Bertha e dal figlio Larry. La prima stagione è composta da nove episodi ed ha ottenuto un ottimo successo in America, mentre in Italia farà il suo debutto questa sera, 21 marzo, su Sky Serie ed in streaming su Now: stasera andrà in onda l’episodio iniziale, poi con cadenza di due episodi ogni lunedì. Ha tutti i presupposti per essere un successo anche nel nostro paese, è sufficiente pensare che il creatore Julian Fellowes è lo stesso che ha dato i natali a Downton Abbey. Nel frattempo, è già stata rinnovata per un secondo capitolo. D’altronde HBO cerca di essere sempre al passo e se un titolo piace al pubblico puntano su di esso. A tal proposito, Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO, ha affermato che:

“Julian Fellowes e l’intero cast di The Gilded Age ci hanno completamente affascinato con la loro storia sulla stravaganza di New York alla fine del XIX secolo. Insieme ai nostri partner di Universal Television, non potremmo essere più orgogliosi di intraprendere un viaggio nella seconda stagione con questo team straordinariamente talentuoso”.

Il cast di The Gilded Age

Ovviamente, per il momento sappiamo solo che The Gilded Age avrà una seconda stagione e che le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi anche se, ovviamente, non è facile trovare un periodo in cui tutto il cast stellare sia libero, soprattutto ora che molti lavori sono stati posticipati a causa della pandemia. Tutto questo ci fa presumere che la nuova stagione la vedremo sul piccolo schermo ad inizio 2023. Per quanto riguarda il cast, invece, molto probabilmente troveremo ancora Christine Baranski nei panni di Agnes van Rhijin, Cynthia Nixon in Ada Brook, Morgan Spector e Carrie Coon nei panni della coppia borghese e Louisa Jacobson Gummer in quelli di Marion Brook. Una cosa è certa, non mancheranno le novità anche perché si è al lavoro da molto, come ha rivelato Gareth Neame, produttore esecutivo, durante un’intervista con Radio Times:

“La verità è che stiamo preparando la seconda stagione da molto prima di sapere se sarebbe andata avanti o meno. Quindi abbiamo già in mente molte idee per la seconda stagione”.

E tu hai già sentito parlare di The Gilded Age? Questa sera seguirai il primo episodio su Sky Serie? Ti aspettiamo nei commenti!