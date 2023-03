“The Glory” parte 2 è un film di vendetta scritto da Kim Eun-sook , sotto forma di un K-drama di 16 episodi.

Nonostante la violenza grafica e i temi per adulti, c’è una generosità dei tratti distintivi di questo genere. I personaggi parlano da soli, le coincidenze trasformano l’intera Corea del Sud in una dozzina di conoscenti e l’eroina Moon Dong-eun (Song Hye-kyo) è una protagonista di un dramma K maiuscolo, fino alla sua capacità senza sforzo di affascinare qualsiasi uomo che incontra.

E così, lo sforzo di Kim Eun-sook di riconciliare questi due generi, con i loro diametrali punti finali della storia, lascia “The Glory” con una vendetta molto insolita, che soddisfa il vendicatore, la lascia illesa e le consente un futuro luminoso.

“The Glory” parte 2: finale emozionante

Dopo una prima metà rovente, “The Glory” mostra alcune crepe nella seconda parte degli episodi, che è stato presentata in anteprima tre mesi dopo. Questo potrebbe aver infangato una storia già complicata, raccontata in modo disordinato e con ruoli importanti occupati da personaggi un po’ standard.

La polizia, ad esempio, è incarnata da un detective a cui viene dato un singolo momento drammatico nell’episodio finale. Siamo anche lasciati all’oscuro quando si tratta della trama parallela del protagonista maschile Joo Yeo-jeong ( Lee Do-hyun ). Un’importante rivelazione sulla sua relazione con Dong-eun segna il cliffhanger che porta all’episodio finale, e non aiuta il fatto che si distingua per essere un protagonista stereotipato del K-drama.

La vendetta di Dong-eun si basa sempre più sugli altri. Nel prototipo del thriller di vendetta Sympathy for Mr. Vengeance all’apice della New Wave coreana e della carriera di Park Chan-wook è il fallimento delle istituzioni che non lascia ai nostri protagonisti altra risorsa che l’autosufficienza.

In “The Glory”, l’adolescente Dong-eun cerca aiuto dalle autorità all’interno della sua scuola, e questo porta solo a ulteriori abusi. È su questa traccia inizialmente familiare che inizia la sua ricerca di vendetta, manipolando le persone.

La vendetta di Song Hye-Kyo è un esercizio comune

Uno dei modi in cui “The Glory” mitiga l’amoralità della vendetta è la missione per cui ci si vendica. Sì, Dong-eun sta vendicando le sue stesse cicatrici, ma i bulli hanno anche ucciso altri, tra cui Kim Kyung-ran e Lee So-hee, assassinato da Yeon-jin, che ha anche ucciso il suo infido “amico” Son Myeong-oh ; inequivocabilmente, Yeon-jin è una minaccia per la società. La vendetta di Dong-eun dà potere anche ad altri privi di potere, soprattutto la governante Kang Hyeon-nam (Yeom Hye-ran), vittima di abusi domestici il cui lavoro per Dong-eun sblocca talenti sconosciuti.

Dong-eun, potrà iniziare la sua vita da dove l’aveva interrotta, all’età di 19 anni. Non molto tempo fa, suo padre è stato assassinato da un paziente e ha giurato vendetta. Dong-eun e Yeo-jeong uniscono i loro progetti di vendetta, come se fosse una collezione di CD. Nel rattoppare le crepe nel sistema legale invece di abbandonarlo del tutto, la vendetta di Dong-eun consiste nel sistemare le cose, rimettere insieme le cose.

Lo scopo di “The Glory” è la vendetta

In prigione, Yeon-jin affronta una giustizia poetica, mentre i detenuti prepotenti le fanno riferire il tempo in una crudele presa in giro della sua vita precedente.

Naturalmente, Dong-eun non è lì per testimoniarlo, e in realtà, gran parte dell’episodio finale suggerisce che una pena detentiva non è “abbastanza”, come nel caso della vendetta di Yeo-jeong. L’assassino di suo padre è dietro le sbarre ma continua a terrorizzare lui e sua madre. E così, Yeon-jin ha quasi un ripensamento durante il finale di “The Glory”, con la vera questione culminante che è la relazione tra Dong-eun e Yeo-jeong. La vendetta per Yeo-jeong è ciò che dà uno scopo a Dong-eun dopo che ha quasi messo fine alla sua vita.

Guardando la storia in molti modi più diretti di quanto il suo racconto non lineare consenta, Park Yeon-jin è un adolescente che ha ucciso un compagno di studi, è cresciuto fino a diventare un adulto altrettanto omicida e alla fine è stato smascherato e condannato. L’unica cosa che fece l’intervento di Dong-eun fu rimuovere la sua protezione. Come ammette anche Yeon-jin.

Quindi, la vendetta di Dong-eun non riguarda l’eliminazione delle persone ma l’eliminazione dei privilegi. “The Glory” risulta essere più uno studio del potere che un puro thriller di vendetta, in cui i momenti di decostruzione personale sono devastanti tanto quanto la distruzione fisica.

“The Glory” è un altro K-Drama perfettamente imperfetto

Ovviamente, “The Glory” rimane una saga tentacolare e disordinata, strutturata da contraddizioni tematiche. Il trucco dei K-drama è che offrono situazioni assurde e trame prevedibili.

Chiamatela narrazione con spericolato abbandono, ma la qualità superlativa dei K-drama crea una ricchezza di esperienza. I paesaggi urbani luccicano, il cibo fa venire l’acquolina in bocca e ogni cattivo si fa strada per uscire dalle infuocate profondità dell’inferno solo per chiamare l’eroina una perdente (anche se piace a tutti).

Dopo tutto il caos e lo spargimento di sangue, Moon Dong-eun si trascina verso i titoli di coda con tranquilla dignità. Non ha rimosso le sue cicatrici ma le ha riproposte, suggerendo che forse la soluzione al problema della vendetta è tanto individuale quanto la ricerca stessa.

