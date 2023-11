Nel periodo in cui gli spin off sono all’ordine del giorno, purtroppo non sempre tutto va per il verso giusto. Ci sono titoli che vantano spin off poiché piacciono e si vuole accontentare il pubblico, ma al tempo stesso ce ne sono altri che è necessario bloccare.

Uno di questi è The Good Lawyer, il sequel di The Good Doctor. È già da inizio anno che si parla di questo spin off tanto atteso dal pubblico tanto che, nel mese di marzo, durante il sedicesimo episodio della sesta stagione di The Good Doctor era già stato presentato lo spin off. L’episodio pilota di The Good Lawyer era stato scritto da David Shore e da Liz Friedman, i co showrunner della serie, e doveva essere diretto da Ruben Fleischer avendo, così, tutte le carte in regola per essere un successo. Proprio nel sesto episodio, infatti, il Dottor Shaun Murphy è alla ricerca di un’assistente legale che possa aiutarlo a vincere una causa importante e decide di riporre la sua fiducia in Joni Degroot (interpretata dall’attrice Kennedy McMann), un avvocato promettente e giovane che però è affetta da un disturbo ossessivo compulsivo. Nella descrizione ufficiale del personaggio leggiamo che è: “Brillante, divertente e consapevole di sé”. Joni ed il Dottore riusciranno a capirsi fin da subito.

Inoltre veniva presentato anche il cast con il ritorno sul piccolo schermo di Felicity Huffman, dopo un periodo non proprio facile, pronta a vestire i panni di Janet Stewart, ovvero un avvocato molto apprezzato e partner dello studio legale con un feroce intelletto ed uno spirito asciutto. Sembrava quindi tutto già pronto, mancava solo il mettersi al lavoro per le riprese. Ed invece, come un fulmine a ciel sereno, la ABC ha deciso di non andare oltre con questo lavoro. Il motivo? Dopo mesi di stop forzato a causa dello sciopero, si è deciso di rinunciare a questa possibilità. The Good Lawyer diventa, così, l’ennesima serie vittima di questo sciopero come è successo a The Rookie: Feds, lo spin off di The Rockie. La ABC dovendo scegliere tra diversi titoli su cui puntare, visto il poco tempo a disposizione, è stata costretta a fare delle scelte. The Good Doctor, invece, sarà rinnovata per una settima stagione.

Inutile dirlo, i fan di The Good Doctor sono rimasti senza parole dopo questa decisione ed hanno fatto sentire la loro voce sui social network chiedendo di cambiare idea e dare vita a The Good Lawyer che, senza dubbio, avrà successo. Al momento la ABC non ha cambiato idea e difficilmente lo farà, però magari più avanti si deciderà di dare a questo spin off una possibilità per la gioia dei telespettatori e della critica. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa succederà il prossimo anno, magari a distanza di tempo la ABC deciderà di dare ascolto ai fan, sicuri che sarà l’ennesimo successo televisivo.

