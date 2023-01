The Good Doctor è una serie tv creata da David Shore che ha visto la luce nel 2017 e che, al momento, ha all’attivo sei stagioni. È diventata, ben presto, una delle serie tv più amate dal pubblico.

Nell’ultimo periodo è sempre più in voga la decisione di portare avanti titoli di successo e lo si fa nei più svariati modi: tramite reboot (con Gossip Girl che ha aperto le danze), con prequel (come il caso di quello dedicato a Grease) o con sequel, ma anche con spin off. Questi ultimi, infatti, sono molto utilizzati soprattutto per le serie tv poiché danno la possibilità di approfondire e conoscere meglio determinati personaggi. Ed ora è finalmente arrivato il momento di vedere anche lo spin off di The Good Doctor che, nel frattempo, è atteso con i nuovi episodi il 23 gennaio negli Stati Uniti. Stando ai recenti rumors, infatti, pare che lo spin off sia già in fase di sviluppo presso la ABC. Certo, non è la prima volta che si parla della possibilità di un nuovo lavoro legato al Medical Drama, ma questa volta è una certezza perché sono arrivati i primi dettagli che hanno reso felici i fan della serie. Il 6 marzo, infatti, è atteso l’episodio di lancio dello spin off dal titolo The Good Lawyer che vedrà come protagoniste le attrici Kennedy McMann e Felicity Huffman pronte per conquistare il difficile pubblico di The Good Doctor.

L’episodio pilota di The Good Lawyer è stato scritto da David Shore e da Liz Friedman, i co showrunner della serie, e sarà diretto da Ruben Fleischer avendo, così, tutte le carte in regola per essere un successo. Ma scopriamo insieme cosa succederà nel dettaglio. Il Dottor Shaun Murphy è alla ricerca di un’assistente legale che possa aiutarlo a vincere una causa importante e decide di riporre la sua fiducia in Joni Degroot, un avvocato promettente e giovane che però è affetta da un disturbo ossessivo compulsivo. Nella descrizione ufficiale del personaggio leggiamo che è: “Brillante, divertente e consapevole di sé”. Joni ed il Dottore riusciranno a capirsi fin da subito:

Le attrici Felicity Huffman e Kennedy McMann protagoniste di The Good Lawyer

“Convivendo con il disturbo ossessivo compulsivo, Joni non ha mai voluto essere trattata in modo diverso rispetto i colleghi nonostante i sintomi abbiano un forte impatto sulla sua vita professionale e personale. Tuttavia, la sua attenzione ai dettagli è la sua fortuna poiché le permette di vedere i casi attraverso un’ottica diversa”.

Ci sarà spazio anche per Felicity Huffman (pronta a tornare sul piccolo schermo dopo un periodo non proprio facile)che vestirà i panni di Janet Stewart che, stando alla descrizione, è: “Un avvocato molto apprezzato e partner dello studio legale con un feroce intelletto ed uno spirito asciutto”. Una veterana nel suo lavoro ed ha avuto modo di rappresentare il dottor Aaron Glassman in diverse cause legali negli ultimi anni. Tuttavia, quando il dottor Shaun Murphy dichiara che vuole che sia Joni ad occuparsi del caso, Janet è costretta a fare un passo indietro. Il rapporto tra Joni e Janet ci riporta alla memoria quello tra Shaun ed Aaron in The Good Doctor così come anche il disturbo mentale presente in entrambi i titoli. L’obiettivo, infatti, è quello di farci capire come qualcosa che a prima vista possa sembrare limitante, in realtà può diventare una risorsa inaspettata per il lavoro. Se l’episodio pilota di The Good Lawyer avrà ottimi risultati, poi si andrà avanti con nuove puntate.

E tu cosa ne pensi di questo spin off di The Good Doctor? Guarderai l’episodio pilota di The Good Lawyer? Ti aspettiamo nei commenti!