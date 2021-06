I nuovi episodi della serie con Christine Baranski arriveranno negli Stati Uniti, su Paramount+, il 24 giugno, e ci si aspetta faville da questa quinta stagione dello show.

The Good Fight è probabilmente uno dei sequel che ha avuto quasi più successo della serie madre da cui è stata generata, ovvero l’apprezzatissima The Good Wife, di cui era protagonista l’attrice Julianna Margulies (E.R. – Medici in prima linea, Snakes on a Plane, The Hot Zone – Area di contagio), che nello show vestiva i panni di Alicia Florrick la quale, quando suo marito Peter Florrick (l’attore Chris Noth) viene coinvolto in uno scandalo sessuale e accusato di corruzione, si ritrova a dover badare alla famiglia da sola e a reinventarsi una vita.

Da The Good Wife nel 2017 è nata per l’appunto la serie The Good Fight, che in pochi anni ha raggiunto un successo notevole, occupandosi per lo più di raccontare le ultime evoluzioni politiche e sociali avvenute negli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump, e avendo un occhio sempre attento anche ai più discussi fatti di cronaca, per lo più giudiziaria.

Regina indiscussa dello show è stata, e continua ad essere, l’attrice Christine Baranski (Mamma Mia!, Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive, Natale in città con Dolly Parton), che nella serie interpreta la volitiva avvocatessa Diane Lockhart, accompagnata da altri pezzi da novanta, tra i quali ricordiamo l’attrice Rose Leslie (Downton Abbey, Il Trono di Spade, The Great Fire), nel ruolo di Maia Rindell, e l’attore Delroy Lindo (Nome in codice: Broken Arrow, L’avvocato del diavolo, Le regole della casa del sidro), che nella serie interpreta Adrian Boseman.

L’analisi del trailer della quinta stagione di The Good Fight

Molte novità si attendono anche per questa stagione! Come era facile prevedere l’arrivo dell’attore Mandy Patinkin (Le avventure di Elmo in Brontolandia, Wonder, Homeland – Caccia alla spia) era abbastanza ovvio che avrebbe reso la quinta stagione di The Good Fight piuttosto movimentata e, a giudicare dal trailer ufficiale appena diffuso da Paramount+, la situazione rischierà davvero di degenerare per gli avvocati dello studio Reddick, Boseman e Lockhart, ancora una volta alle prese con una situazione difficile da gestire.

Nella quinta stagione di The Good Fight, infatti, Diane Lockhart è costretta a chiedersi se sia appropriato aiutare Liz Reddick-Lawrence (l’attrice Audra Ann McDonald) a gestire uno studio legale afroamericano proprio quando lo studio ha perso due importanti avvocati, Adrian e Lucca Quinn (interpretata da Cush Jumbo), che hanno lasciato la serie ma che comunque faranno una breve apparizione per dare una conclusione alla loro storia.

Nel frattempo Marissa Gold (l’attrice Sarah Steele) e lo studio si imbattono in Hal Wackner (Patinkin), un normale cittadino di Chicago che si improvvisa giudice e decide di aprire un’aula di tribunale nel retro di una copisteria. Come si comporteranno gli avvocati alle prese con sentenze che non hanno alcun valore legale ma che muovono non poco l’opinione pubblica?

Oltre a Patinkin, altre novità nel cast saranno altri nuovi ingressi: l’attrice Charmaine Bingwa (Hello Au Revoir, Little Sista, The Pitch) che interpreterà un nuovo giovane e molto poco sentimentale avvocato e l’attore Wayne Brady (Crossover, 1982, L’eroe di Color City) nei panni di un comico diventato dirigente di un importante servizio di streaming che avrà una relazione con uno degli avvocati dello studio.

In attesa della quinta stagione anche in Italia, vi ricordiamo che da noi la quarta stagione di The Good Fight è disponibile in streaming su TIMvision. I nuovi episodi della quinta stagione, invece, sono in arrivo negli Stati Uniti su Paramount+ dal prossimo 24 giugno.