The Handmaid’s Tale è una serie tv molto amata, in grado di appassionare il pubblico grazie alla sua trama avvincente. Non si tratta della solita serie televisiva leggera, ma è in grado di lasciare con il fiato sospeso e far venire la voglia di andare avanti. Capolavoro di Bruce Miller, creata nel 2017 e basata su Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood, è una serie tv diversa da quella che ci si aspetta. In un periodo storico particolare con le donne che rivestono un importante ruolo e con il tasso di fertilità umana in calo a causa delle malattie e dell’inquinamento. È sufficiente pensare che ha vinto nove Emmy Awards e due Golden Globes.

All’attivo ha quattro stagioni, con la quinta in arrivo. Purtroppo i tempi sono rallentati a causa della pandemia, ma ormai dovrebbe essere questione di mesi (se tutto va bene massimo entro fine anno) per vedere il nuovo capitolo sul piccolo schermo. Nel frattempo, però, è stata confermata già The Handmaid’s Tale 6, una notizia molto importante perché si tratta di una serie tv molto amata. E mentre tutti attendono con ansia la quinta stagione, arrivano le prime novità. La piattaforma americana HULU, infatti, ha annunciato che Christine Ko, attrice di Chicago classe 1988, si è unita al cast della quinta stagione della pluripremiata serie ed ha preso parte alle riprese che sono in corso in questi giorni a Toronto, in Canada. L’attrice, nota per le serie Dave ed Only Murders in the Building, vestirà i panni di Lily. Il nuovo personaggio di Lily viene descritto come una rifugiata di Galaad che ora, però, è diventata una leader del movimento di resistenza con sede in Canada. Come Rita, Lily era una Martha grintosa e piena di risorse in Gilead, per questo motivo non è estranea a situazioni pericolose che caratterizzano la trama.

Le protagoniste di The Handmaid’s Tale

Tuttavia, chi riesce ad ottenere la sua fiducia può contare su un’alleata molto determinata. Nel cast della quinta stagione di The Handmaid’s Tale troveremo ancora Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer e Max Minghella. Il quinto capitolo riprenderà dopo che June e le altre ancelle fuggite da Gilead si sono vendicate di Fred Waterford, una situazione che potrebbe portare con sé delle drammatiche conseguenze.

E tu sei un fan di The Handmaid’s Tale? Cosa ti aspetti dalla nuova stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!