The Handmaid’s Tale è, senza ombra di dubbio, un titolo che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito nominare. D’altronde si tratta di una serie tv molto amata in grado di appassionare i telespettatori grazie alla sua avvincente trama. Un capolavoro di Bruce Miller, creato nel 2017 e basato su Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood.

È una serie tv diversa da quella che ci si aspetta. Infatti non si può certo definire una serie televisiva leggera, ma comunque in grado di lasciare con il fiato sospeso e fa venire la voglia di andare avanti e saperne di più. Basta pensare che ha all’attivo ben nove Emmy Awards e due Golden Globes. Tratta di un periodo storico particolare con le donne che rivestono un importante ruolo e con il tasso di fertilità umana in calo a causa delle malattie e dell’inquinamento. Al momento conta quattro stagioni, ma la quinta è in arrivo. Purtroppo i tempi sono rallentati a causa della pandemia, ma ormai dovrebbe essere questione di mesi (se tutto va bene massimo entro fine anno) per vedere il nuovo capitolo sul piccolo schermo. Nel frattempo, però, è stata confermata già The Handmaid’s Tale 6, una notizia molto importante perché si tratta di una serie tv molto amata.

Le protagoniste di The Handmaid’s Tale

Per quanto riguarda la quinta stagione, sono già arrivate le prime novità come l’ingresso nel cast di Christine Ko, ma ora arrivano ulteriori spoiler direttamente da Elisabeth Moss, colei che veste i panni della protagonista June, ma che è anche produttrice esecutiva in quanto dirigerà i primi due episodi della quinta stagione della serie. L’attrice ha rivelato che il capitolo in arrivo di The Handmaid’s Tale sarà pieno di momenti emozionanti e che non ci saranno spazi morti. Durante un incontro a TvLine ha affermato che sarà una delle stagioni con la trama più ricca ed avvincente che ci siano state fino ad ora. Queste le sue parole:

“Non posso dire nulla della première. Ma dirò che l’intera stagione è forse una delle corse più selvagge che abbiamo fatto. Abbiamo sicuramente avuto alcune stagioni in cui sono successe molte cose, altre in cui non è successo molto, ma in questa stagione quasi non riesco a stare al passo e non è un modo di dire. Voglio davvero dire che quasi non riesco a tenere il passo con la quantità di cose che accadono. Non c’è un solo momento noioso”.

E tu sei un fan di The Handmaid’s Tale? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!