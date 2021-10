The Head è una serie tv uscita la scorsa estate su Amazon Prime Video con, all’attivo, una stagione composta da sei episodi. Famosa, soprattutto, perché uno dei protagonista è Alvaro Morte, il famoso Professore de La Casa di Carta.

La serie tv racconta la storia di un gruppo di scienziati provenienti da diversi paesi ospiti in una stazione che interromperà ogni tipo di comunicazione con il mondo esterno. Un buon successo tanto che Amazon Prime Video ha deciso di rinnovare la serie tv thriller a sorpresa per una seconda stagione che ha tutti gli ingredienti per essere un nuovo successo. Ovviamente ci sarà un nuovo giallo da risolvere. D’altronde il primo capitolo è terminato in modo inequivocabile e non vi è la possibilità di andare oltre.

In The Head 2 saremo ancora in un luogo isolato e lontano da tutto e da tutti dove si lotterà tra il bene ed il male. Precisamente i protagonisti si troveranno al Polo Sud, a bordo di una nave mercantile in missione. Ovviamente anche il cast sarà rinnovato, al contrario del regista che rimarrà Jorge Dorado ed anche la sceneggiatura sarà sempre a cura di Mariano Baselga. A dire la sua ci ha pensato Laura Fernandez Espeso, produttrice esecutiva di The Head che afferma:

“Con The Head 2 la serie tv diventa uno dei franchise più importanti dello Studio e ne siamo molto soddisfatti, oltre ovviamente il successo commerciale avuto dalla serie”.

The Head 2 probabilmente arriverà sul piccolo schermo entro la fine del 2022 e sarà disponibile su Amazon Prime Video dove, ancora oggi, è possibile vedere la prima stagione se non l’avete ancora fatto. Nel frattempo vi è molta curiosità per sapere chi entrerà a fare parte del cast.

E tu hai già visto The Head? Seguirai la seconda stagione nonostante le novità? Ti aspettiamo nei commenti!