The Kardashians è un reality televisivo statunitense che ci racconta sia la vita professionale sia la vita personale della famosa famiglia allargata dei Kardashian – Jenner. Ha fatto il suo debutto nel 2022 ad un anno di distanza ad Al Passo con i Kardashian ed ha attirato l’attenzione di gran parte del pubblico.

D’altronde lo sappiamo, i reality show piacciono molto perché ci permettono di conoscere meglio di personaggi famosi e ci fanno capire che nella loro vita non sempre è tutto rosa e fiori. Anche i vip vivono i loro momenti no e difficili, vivono tradimenti in amicizia ed in amore e spesso prevale la voglia di mollare tutto. Siamo già arrivati alla quarta stagione de The Kardashians che farà il suo debutto su Disney + il prossimo 28 settembre. Ancora dieci giorni di attesa quindi, ma con la Disney che non vuole tenere i suoi telespettatori con il fiato sospeso e, per questo motivo, ha deciso di pubblicare il trailer ufficiale per farci vedere cosa succederà nel nuovo capitolo del reality show e cosa ci dobbiamo aspettare.

L’analisi del trailer de The Kardashians 4

Fin dall’inizio del trailer de The Kardashians 4 è impossibile non notare il clima teso tra Kim e Kourtney. Le due sorelle, infatti, erano state le protagoniste della recente terza stagione ed avevano litigato a causa di un contratto lavorativo di Kim con Dolce & Gabbana. Alla fine sembrava che le due avessero deciso di non dare peso a questo litigio ed andare oltre, ma dal trailer notiamo che c’è ancora un clima decisamente teso tra di loro che, però, cercano di apparire serene e tranquille. D’altronde Kendall Jenner lo aveva anticipato che la loro non è certo la famiglia perfetta e che va sempre d’accordo, al contrario la realtà è molto più difficile e drammatica di quello che possiamo vedere noi sul piccolo schermo. Ed infatti nel trailer notiamo bene come la famiglia Kardashian – Jenner sia ben lontana dalla serenità.

Le protagoniste de The Kardashians

Kourtney Kardashian, in dolce attesa, tende ad allontanarsi sempre di più dalla sua famiglia mentre Kim deve vivere un rapporto sempre più complesso e difficile con Tristan Thompson. A trovare la soluzione ci penserà Kris Jenner la mamma – manager che cerca sempre di far filare tutto per il verso giusto. Una cosa è certa, la quarta stagione de The Kardashian ha tutte le carte in regola per tenere il pubblico curioso attaccato allo schermo con drammi, emozioni, ma anche verità mai confessate prima. Non ci resta altro che aspettare ancora dieci giorni per vedere tornare sul piccolo schermo una delle famiglie più seguite nel mondo di Hollywood.

E tu hai mai seguito le vicende delle Kardashian – Jenner? Guarderai la quarta stagione de The Kardashians su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!