Esce oggi, venerdì 20 ottobre 2023, il nuovo brano dell’artista australiano The Kid LAROI, appartenente al suo album di debutto “The first time“, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo mese di novembre.

La canzone in questione si chiama “Too much“, ma il giovane cantante non è stato il solo a darle la luce: con lui hanno infatti collaborato due star molto note e amate della musica pop contemporanea, ovvero Jung Kook e Central Cee; la produzione è invece stata affidata a Haynie, Fedi, Slatkin ed Harris.

Scopriamo allora più nel dettaglio, qui di seguito, il significato del testo di “Too much“.

Significato di “Too much”

Questo brano tratta un tema classico della musica e primariamente della vita: l’amore.

Un amore però non lieto, non felice e appagante, bensì una relazione complicata e difficile, ormai sul punto di autodistruggersi. I due partner sono infatti consapevoli di essere nocivi l’uno per l’altro, vittime di una storia dai toni ossessivi e oppressivi, ma allo stesso tempo sanno anche di provare reciprocamente una sorta di dipendenza affettiva, che impedisce loro di lasciarsi andare una volta per tutte e al contrario li porta a sperare di riuscire a riparare i danni, per recuperare il rapporto.

L’elemento centrale della canzone è comunque rappresentato da una domanda, la cui risposta è estremamente difficile, di sicuro incerta: “se avessimo la possibilità e il tempo da trascorrere insieme, tu lo rifaresti?“.

–

E voi? Avete già ascoltato questo brano? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!