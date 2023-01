Esce oggi “Love again“, il nuovo brano di The Kid LAROI, sulla scia del suo precedente singolo di successo “I can’t go back to the way it was“.

Esso farà parte dell’annunciato prossimo album del giovane artista australiano, intitolato “The first time“, di futura pubblicazione, e può essere udito… anche giocando a Fortnite, che ospiterà un’esibizione virtuale di The Kid LAROI a partire dallo scoccare della mezzanotte di oggi.

Significato di “Love again”

“Love again” è un brano incentrato su un amore finito male, di cui il cantante ancora non vuole rassegnarsi, in quanto spera di poter, in qualche modo, “tornare a com’era“.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Possiamo tornare a com’era?

Prima che il mio orgoglio si mettesse tra di noi

Vai avanti e colpiscimi dove fa male

Perché almeno, allora sentirò qualcosa

[Pre-ritornello]

Urlandomi in faccia

Mi ha cacciato da casa tua

Non ho nessun posto dove andare



[Ritornello]

Possiamo ritrovare l’amore?

Questa volta è la fine?

Dimmi, quante lacrime ancora scenderanno

Finché non mi hai colpito con “Possiamo parlare?”

E riprova ad amare

Possiamo ritrovare l’amore?

Questa volta è la fine?

Dimmi, quante lacrime ancora scenderanno

Finché non mi hai colpito con “Possiamo parlare?”

E riprova ad amare

[Verso 2]

Ho schiantato la macchina contro un muro

Ho provato a mandare un messaggio, avrei dovuto chiamare

Vedo blu e rosso, non ci vorrà molto (Ooh, uh)

Siamo andati in guerra, non è finita

Mi sono morso la lingua, tu mi hai colpito il mento

Il peggior nemico è il mio migliore amico (Ooh)

[Pre-ritornello]

Urlandomi in faccia

Mi ha cacciato da casa tua

Non ho nessun posto dove andare

[Ritornello]

Possiamo ritrovare l’amore?

Questa volta è la fine?

Dimmi, quante lacrime ancora scenderanno

Finché non mi hai colpito con “Possiamo parlare?”

E riprova ad amare

Possiamo ritrovare l’amore?

Questa volta è la fine?

Dimmi, quante lacrime ancora scenderanno

Finché non mi hai colpito con “Possiamo parlare?”

E riprova ad amare.

–

Cosa ci dite di questo brano? Lo avete già ascoltato? Fatecelo sapere nei commenti!