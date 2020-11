Siete pronti a rivedere Elle e Noah? Se non lo siete, preparatevi perché manca poco all’uscita di The Kissing Booth 3, terzo capitolo della saga Netflix con protagonisti Joey King e Jacob Elordi.

E’ Joey King che, dopo aver conquistato la Comedy Movie Star 2020 ai People’s Choice Awards 2020, durante il suo discorso di ringraziamento ha rivelato che The Kissing Booth 3 uscirà nell’estate del 2021!

“Mi sono detta che se avessi vinto, avrei condiviso una notizia molto eccitante con tutti. Quindi voglio dirti che Kissing Booth 3, il nostro ultimo capitolo, uscirà nell’estate del 2021 e sono così entusiasta”

Netflix ha rilasciato The Kissing Booth 2 a luglio scorso e ha annunciato che un terzo film era in sviluppo poco dopo. I film di The Kissing Booth sono basati sui romanzi autoprodotti di Beth Reekles che seguono la vita della studentessa Elle Evans (King). Nei primi due film, Elle si innamora e fidanza con il popolare atleta Noah (Elordi), fratello del suo migliore amico Lee. A fare da cupido ai due è proprio il kissing booth che Elle e Lee costruiscono per una festa scolastica. Il secondo film vede Elle e Noah lottare per avere una relazione a distanza dopo che Noah è partito per il college.

E in The Kissing Booth 3 cosa vedremo? Il terzo e ultimo capitolo dei film Netflix seguirà le sfide di Elle nel decidere dove frequentare il college. È stata accettata sia ad Harvard – la stessa scuola che frequenta Noah – sia a Berkeley, dove si è iscritto invece il suo migliore amico Lee (Joel Courtney). Dove andrà?

In uno sneak peek del terzo film rilasciato da Netflix a luglio, Elle riattacca una chiamata dall’ufficio ammissioni di Harvard, mentre si rilassa in piscina con Noah e i suoi amici, non dicendo neanche al suo fidanzato il mittente di quella chiamata.

Oltre ai già citati Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney, rivedremo nel terzo capitolo anche Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Meganne Young e Molly Ringwald.

Al momento non abbiamo ulteriori anticipazioni su The Kissing Booth 3, ma noi non vediamo l’ora che arrivi l’estate prossima! E voi?