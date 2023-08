Ormai siamo nel pieno dell’estate e possiamo già stilare la classifica delle canzoni che, effettivamente, sono diventati dei veri e propri tormentoni di questa stagione. Tra questi troviamo, senza ombra di dubbio, anche Italodisco, il nuovo singolo dei The Kolors.

Alzi la mano chi, questa estate, almeno una volta non ha cantato il ritornello “Questa non è Ibiza, Festivalbar con la cassa dritta..ti sto cercando, ma è nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona Italodisco”. Un risultato che neanche il gruppo di Amici si aspettava e che invece li ha portati, in breve tempo, a diventare volti noti in tutto il mondo, soprattutto in Germania e Spagna dove tutti cantano Italodisco. Per capire il suo successo è sufficiente pensare che ha ottenuto il disco di platino, che da tre settimane di filma è in vetta alla classifica dei singoli più venduti e che il video ufficiale conta oltre 9,4 milioni di visualizzazioni su Youtube. E se magari Italodisco potrebbe sembrare la classica canzonetta estiva facile da comporre, Stash ci tiene a precisare, invece, che dietro il brano ci sono state ore ed ore di lavoro con la band che ha passato intere giornate nello studio di registrazione. Nonostante questo, però, non hanno mai mollato ed hanno continuato a credere nei loro sogni. Dopo un periodo fatto di alti e bassi, sono tornati sulla cresta dell’onda tanto che il cantante rivela che:

“Sembrava impossibile pensare a quel numero uno davanti ai The Kolors. Per noi è stato un nuovo inizio, una ripartenza con un nuovo team discografico. Non ci aspettavamo tutto questo: di solito si parte sempre un pochino dal basso, poi si inizia a radicare e infine si cresce. Invece questa canzone è stata una bomba vera e propria, la gente l’ha amata sin da subito”.

La band dei The Kolors

Questo grande successo non se lo aspettavano neanche loro, ma Stash racconta il momento in cui ha capito che Italodisco aveva del potenziale, ovvero quando sua figlia ha iniziato a cantare il ritornello:

“Mi sono accorto della forza di Italodisco quando Grace, la mia prima bambina che ha due anni, ha cantato il ritornello a memoria. Io dicevo: “Ma come è possibile?”. Non l’avevo mai sentita cantare delle mie canzoni a memoria. Quindi mi sono detto: “Ok, sono sulla strada giusta”.

Nel frattempo, i The Kolors sono inarrestabili e sono pronti per un summer tour dal sapore siciliano che li vedrà esibirsi, per un mese, nelle location più note della Sicilia. Si inizia il 17 agosto a Cammarata (Agrigento) per poi concludere il tutto il 21 settembre a Castel di Ludica (Catania) in mezzo non mancheranno tappe a Noto, Cefalù e San Vito Lo Capo. Ed ovviamente i loro fan e non solo sono pronti per cantare con loro tutti i successi, soprattutto Italodisco. Ma come mai il singolo ha avuto così successo? Stash, da parte sua, ci tiene a precisare che non c’è nessuna strategia di marketing alle spalle del brano che, probabilmente, è arrivato al cuore della gente grazie alla sua allegria:

“Evidentemente è arrivato il pezzo, in maniera sincera e senza strategie dal punto di vista del marketing”.

E tu sei un fan dei The Kolors? Anche la tua estate è stata caratterizzata dal tormentone Italodisco? Ti aspettiamo nei commenti!