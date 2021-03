Alzi la mano chi non conosce Blockbuster o chi non ha mai noleggiato una videocassetta o un dvd da loro. Ovviamente le generazioni più moderne lo conosceranno solo per sentito dire, ma per quelli più “anziani” rappresenterà sempre uno dei posti più magici, una specie di mondo fatato dove si entrava e c’erano a disposizione milioni di titoli tra cui scegliere per poter allietare la serata in compagnia di amici. Purtroppo nel 2013 è fallito anche se, per diversi anni, in varie città sono rimasti i loro negozi con l’insegna giallo-blu, ma ora è davvero raro trovarli.

Tuttavia, un Blockbuster è riuscito a resistere ed è l’unico in tutto il mondo. Si trova a Bend, in Oregon, e continua a lottare contro lo streaming. Ed è proprio con questo negozio che Netflix ha deciso di rendere omaggio al colosso Blockbuster. Una scelta divertente perché forse non tutti sanno che a Blockbuster fu proposto di acquistare Netflix quando era ancora un servizio di vendita, ma non accettò. The last Blockbuster, questo il titolo del documentario, sarà a cura di Taylor Morden e Zeke Kamm e racconterà la storia di questo negozio in Oregon che conta dodici dipendenti e che, ad oggi, è diventato una sorta di luogo di culto per rivivere momenti del passato.

Tha Last Blockbuster, il documentario su Netflix

Questo Blockbuster è molto attivo anche grazie ad importanti iniziative di marketing come quando, in piena pandemia, decisero di trasformare in locale in un Airbnb dando la possibilità alle persone di passare la notte tra videocassette e dvd, ricordando i vecchi tempi. The last Blockbuster farà il suo debutto lunedì 15 marzo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo, Italia compresa.

Vi ricordate di Blockbuster? Ci andavate? Commentate, così riviviamo insieme il passato!